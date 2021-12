Abastecimento será retomado ainda nesta segunda, diz Embasa

A implantação de uma rede de distruição de água alternativa deve ser finalizada ainda nesta segunda-feira, 6, de acordo com nota divulgada pela Embasa. A empresa informa, ainda, que o abastecimento será retomado gradativamente. Contudo, a Embasa prevê, que inicialmente, a normalização só deve atingir 30% de Salvador, sendo que a falta d'água abrange 60% da cidade. Portanto, alguns bairros ainda devem permanecer sem água. A empresa não informou as áreas atendidas por essa rede de distribuição alternativa.



"Nossa expectativa é que o restabelecimento do sistema ocorra de forma mais rápida possível e, para isso, vamos monitorar todo o processo de retomada", afirmou o presidente da empresa, Rogério Cedraz, de acordo com nota enviada pela Embasa.

A CCR Metrô Bahia disse, em nota à imprensa, que "o trabalho na nova tubulação da adutora será concluído pelas equipes técnicas durante a noite de hoje e que segue trabalhando ininterruptamente, junto com a Embasa, para restabelecer, o mais rápido possível, o fornecimento de água".

Em visita técnica às obras de reparo de adutora da Embasa, o secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Carlos Martins, tinha dito que a falta de água em Salvador começaria a ser solucionada a partir desta terça, 7.

"Definir um horário é complicado, mas até o final do dia e a manhã dessa terça-feira a obra deve ser finalizada. A partir disso, até que a tubulação seja completamente ajustada, a água voltará aos poucos".

Ele falou ainda que a obra de reparo na adutora que rompeu na BR-324 é complexa, mas que o cronograma será cumprido.

O prazo inicial para a finalização da obra, que tem como responsáveis a CCR Metrô e a Embasa, era esse domingo, 5, porém, por conta de risco de desmoronamento de terra no lugar da intervenção, ele foi estendido. Cerca de 122 bairros da cidade estão com o abastecimento afetado.

Carro-pipa

Enquanto a obra não é finalizada, a prefeitura e a Embasa disponibilizam carros-pipa para atender à população. A empresa, que possui esse serviço, informou que eles atenderão hospitais, postos de saúde e comunidades em situação crítica. Já o governo municipal informou, por meio de nota enviada à imprensa, que colocou a disposição todos os carros-pipa das empresas prestadores de serviço ao município. Contudo, depois de diversos contatos por telefone, a assessoria da Prefeitura não soube esclarecer como a população teria acesso a esse serviço.

