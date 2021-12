Abastecimento de água será interrompido nesta quarta na Cidade Baixa

O abastecimento de água será interrompido temporariamente na região da Cidade Baixa, nesta quarta-feira, 25. A suspensão ocorre a partir das 8h e a previsão de conclusão dos trabalhos é para o início da noite da mesma data, quando o fornecimento será retomado de forma gradativa.

De acordo com a Embasa, as localidades afetadas serão Bonfim, Monte Serrat, Calçada, Mares, Roma, Baixa do Fiscal, Uruguai, Jardim Cruzeiro, Joanes, Boa Viagem, Massaranduba, Caminho de Areia, Ribeira, Capelinha, Largo do Tanque e Liberdade. Os imóveis que possuem reservatórios capazes de atender as necessidades diárias de consumo não serão afetados durante esta suspensão.

