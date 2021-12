Abastecimento de água será interrompido em seis bairros de Salvador

O abastecimento de água vai ser interrompido em seis bairros de Salvador no próximo domingo, 28, a partir das 8h. As áreas afetadas são Amaralina, Chapada do Rio Vermelho, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e parte do Candeal.

O motivo da suspensão é um de serviço de substituição de rede na avenida Vale das Pedrinhas.

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o serviço deve ser finalizado até as 18h do mesmo dia, quando o fornecimento será retomado gradativamente. A regularização completa deve acontecer na madrugada de segunda-feira, 29.

O serviço conclui a obra de substituição de 900 metros de rede que foi iniciada no bairro em novembro de 2017. A obra busca melhorar o abastecimento de água na localidade. A Embasa informou ainda que a repavimentação dos trechos deve ser concluída até o final de janeiro.

