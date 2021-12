Abastecimento de água será interrompido em localidades de Salvador nesta terça

Algumas localidades de Salvador ficarão sem água nesta terça-feira, 29, em decorrência de uma manutenção na rede distribuidora da cidade, e para ser feito um remanejamento de uma tubulação que interfere nas obras do metrô (confira abaixo as localidades afetadas). A suspensão do abastecimento de água será feita das 8h às 20h.

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou que o fornecimento será retomado gradativamente após a conclusão dos serviços. Ainda de acordo com o órgão, a interrupção não vai afetar os imóveis que possuem reserva adequada de água para consumo dos moradores.

Localidades afetadas pela interrupção:

-São Cristóvão e Jardim das Margaridas

-parte da Boca do Rio

-Pituaçu; parte de Piatã

-Curuzu; parte alta do Bonfim

-parte de Pernambués

-Cabula

-São Gonçalo

-IAPI

-Santa Mônica

-parte da Liberdade

-Estrada das Barreiras

-Engomadeira

-Arraial do Retiro

-parte de Narandiba

-Tancredo Neves

-Arenoso

-Saboeiro

-Mata Escura

-Sussuarana Nova e Velha

