Abastecimento de água será interrompido em 13 localidades na terça-feira

Treze localidades do Subúrbio Ferroviário de Salvador terão abastecimento de água interrompido na próxima terça-feira, 27. As areas afetadas são Paripe, São Tomé de Paripe, Bate Coração, Vila Naval, Ilha de São João, Bairro da Felicidade, Tubarão, Periperi, Nova Constituinte, Coutos, Alto de Coutos, Vista Alegre, Fazenda Coutos e parte de Praia Grande.

O serviço será realizado a partir das 8h com previsão de retorno em até 24h. Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa), o motivo da suspensão é para realização de uma manutenção periódica e lavagem em equipamentos do parque de reservação do bairro de Valéria.

A Embasa recomendou que "durante o período, os moradores façam o uso racional da água armazenada nos reservatórios domiciliares".

