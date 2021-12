Abastecimento de água em Salvador e RMS é retomado de forma gradativa

Após a interrupção no fornecimento de água em algumas localidades de Salvador e região metropolitana, o serviço tem sido regularizado de forma gradativa, segundo informações da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

O abastecimento foi interrompido em consequência do apagão que atingiu diversas cidade do Norte e Nordeste do país, por volta de 15h50 desta quarta-feira, 21. Segundo a Embasa, somente por volta das 2h desta quinta é que os sistemas da empresa restabeleceram sua capacidade operacional plena.

A previsão é que o abastecimento seja retomado totalmente no prazo de 72 horas.

Confira as localidades de Salvador e da região metropolitana que estão com o fornecimento em processo de regularização:

Salvador

Liberdade, IAPI, Curuzu, Tancredo Neves, Novo Horizonte, Sussuarana, Pernambués, Pau Miúdo, Caixa Dágua, Nazaré, Cosme de Farias, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Engelho Velho da Federação, Engenho Velho de Brotas, Ipitanga, Ilha Amarela, Plataforma, Pirajá, Marechal Rondon, Sete de Abril, São Marcos e Pau da Lima. Ilha de Maré.

RMS

Simões Filho: Goés Calmon, Cia I e Cia II;

Camaçari: Bairro Novo, Gleba E, Parque Verde II e Pólo Plast;

Dias Dávila: Cristo Rei, Lessa e Genaro;

Madre de Deus, São Francisco do Conde e São Sebastião do Passé

