Abastecimento de água é suspenso em bairros de Salvador

O serviço de interligação da nova rede distribuidora da Rua Cônego Pereira ao sistema de abastecimento em Salvador suspendeu o fornecimento de água, na manhã deste domingo, 16, em algumas localidades.

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), estão sem água os moradores das ruas Cônego Pereira, JJ Seabra e Djalma Dutra, e nas localidades da Rodoviária Velha, Sete Portas, Aquidabã, Baixa de Quintas e parte Baixa do Pelourinho. Segundo a empresa, a substituição da rede distribuidora antiga da rua Cônego Pereira faz parte do programa de investimentos para melhorar o abastecimento de água na região, que vai dos Dois Leões até o Aquidabã.

A previsão é a de que o serviço seja concluído ainda hoje, às 18h, e a completa regularização do fornecimento de água está prevista para a manhã desta segunda-feira, 17.

