Abastecimento de água é suspenso em 11 localidades de Salvador

O abastecimento de água foi suspenso desde as 5h desta terça-feira, 6, em 11 localidades de Salvador. Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa), a medida foi tomada para fazer a manutenção periódica e a lavagem dos equipamentos do reservatório das Dunas, que fica na Estrada do Curralinho, na Boca do Rio.

Por conta disso, o fornecimento foi afetado em Armação, Costa Azul, Imbuí, Stiep, Jardim de Alah e Marback, Caminho das Árvores e em parte do Itaigara, do Iguatemi, da Pituba e da Boca do Rio.

A previsão é que o serviço seja concluído hoje à noite, mas a empresa não determinou um horário específico. Em nota, a Embasa informou que somente após a finalização do trabalho o abastecimento começará a ser retomado gradativamente.

Enquanto o fornecimento estiver suspenso, a empresa orienta que os moradores façam uso racional da água reservada em tanques de casas e prédios.

adblock ativo