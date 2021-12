Abastecimento de água é interrompido no subúrbio nesta quarta

O abastecimento de água foi interrompido em mais de 10 localidades do subúrbio ferroviário de Salvador nesta quarta-feira, 24, desde as 8h. As áreas afetadas são Paripe, São Tomé de Paripe, Bate Coração, Vila Naval, Ilha de São João, Bairro da Felicidade, Tubarão, Periperi, Nova Constituinte, Coutos, Alto de Coutos, Vista Alegre, Fazenda Coutos e parte de Praia Grande

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o fornecimento será retomado gradativamente no mesmo dia, com previsão de retorno às 20h, mas com regularização completa na sexta, 26, às 20h.

A Embasa informou ainda que a interrupção ocorre devido a um serviço de manutenção periódica no parque de reservação de Valéria.

