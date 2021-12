Abastecimento de água é interrompido em seis bairros de Salvador

O abastecimento de água foi interrompido em seis bairros de Salvador neste domingo, 28, desde as 8 horas. As áreas afetadas são Amaralina, Chapada do Rio Vermelho, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e parte do Candeal.

O fornecimento foi suspenso para substituir a rede na avenida Vale das Pedrinhas. A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) estima que o serviço seja concluído até as 18 horas, quando o fornecimento começará a ser regularizado gradativamente.

O abastecimento só deve ficar completamente normal na madrugada desta segunda.

adblock ativo