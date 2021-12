Abastecimento de água é interrompido em oito bairros de Salvador

O fornecimento de água foi interrompido em parte dos bairros de Brotas, Itaigara, Pituba, Nordeste de Amaralina, Amaralina, Santa Cruz, Chapada do Rio Vermelho e Vales das Pedrinhas na noite desta sexta-feira, 26.

De acordo com a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa), a interrupção aconteceu para consertar um trecho de uma adutora que quebrou após intervenção da obra do BRT.

Ainda segundo a Embasa, a conclusão do serviço está prevista para as 18h desta sábado, 27, quando será iniciada a retomada gradativa do abastecimento nesta área. Os imóveis com reservatórios capazes de atender as necessidades de diárias de seus ocupantes não serão afetados por esta interrupção.

adblock ativo