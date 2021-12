Abastecimento de água é interrompido em Mussurunga e São Cristóvão

O fornecimento de água foi interrompido temporariamente nos bairros de Mussurunga e parte da avenida São Cristóvão, em Salvador, nesta quarta-feira, 14.

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a suspensão é para a realização de reparos em parte da rede distribuidora de água. A previsão de conclusão do trabalho e o reestabelecimento do fornecimento é até o final da tarde.

O reparo é em um trecho na avenida Paralela, na altura do Bairro da Paz, que foi afetada por um vazamento durante a madrugada. Os imóveis com reservação de água suficiente para o consumo diário não devem sentir os efeitos da intervenção.

