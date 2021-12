Abastecimento de água é interrompido em bairros de Salvador

A partir das 8h desta quinta-feira, 6, a distribuição de água será interrompido em alguns bairros de Salvador. De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a motivação para a suspensão do serviço é uma manutenção periódica e lavagem de equipamentos do centro de reservação do bairro de Águas Claras.

Os bairros afetados serão Castelo Branco, Porto Seco Pirajá, Pau da Lima, Jardim Cajazeiras, Vila Canária, Cajazeiras VIII, Cajazeiras X, Jardim Mangabeira, Fazenda Grande II, III e IV, Boca da Mata, Alphaville II, Jardim Esperança, Sete de Abril, Estrada Velha do Aeroporto, Nova Brasília, Canabrava, Colinas de Pituaçu, Vale dos Lagos, São Marcos, Nova Cidade, avenida São Rafael, e parte do Trobogy.

Durante a manutenção, a Embasa orienta a população utilizar água armazenada nos reservatórios domiciliares.

