Abandono de veículos preocupa a população de Salvador

No estacionamento do Aeroporto de Salvador, uma VW Kombi com pneus furados, portas destrancadas, com acúmulo de água e lixo, deixa frequentadores preocupados. No espaço, pelo menos outros sete veículos foram abandonados pelos donos.

O problema, no entanto, atinge outros áreas da capital baiana. Em locais públicos, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) removeu 177 carros - em condições de uso - abandonados entre janeiro e julho deste ano.

Já a Secretaria Municipal da Ordem Pública (Semop) apreendeu 465 carcaças e sucatas de automóveis entre janeiro e agosto. Em locais privados, não há dados sobre a remoção por abandono.

Na última semana, A TARDE passou por diversos bairros e constatou que, mesmo com a atuação dos órgãos, muitos carros abandonados ocupam espaços públicos.

Medo

Além de risco à saúde, pois tornam-se focos de doenças como dengue e leptospirose, os veículos representam também um problema de segurança pública, uma vez que os carros podem servir de esconderijo para bandidos e uso de entorpecentes.

Nos Barris, moradores estão preocupados com a quantidade de automóveis parados próximo ao Complexo Policial. Segundo relatos, os carros - peças de inquéritos em andamento - servem de moradia para usuários de drogas, que, à noite, assaltam.

Uma moradora que pediu para não ser identificada, disse que os veículos provocam acidentes, pois tiram a visão dos motoristas. "No meu condomínio, tivemos que colocar uma cerca elétrica, pois os bandidos estavam invadindo à noite", relatou.

Em nota, a assessoria de comunicação da Polícia Civil esclarece que firmou parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) para a remoção dos veículos estacionados nas imediações de todas as unidades policiais especializadas e territoriais, em Salvador, nos próximos 30 dias.

Entrave

No aeroporto, o que diferencia a Kombi dos demais veículos é um bilhete no painel com a inscrição: "Quer vender? Me ligue!". Atrás do cartão, há um telefone para contato. Entretanto, o dono parece nunca ter ligado. Segundo condutores que utilizam o estacionamento, administrado pela empresa EWS Park, o carro está no local há mais de quatro anos.

"Quatro empresas que administram o estacionamento já foram trocadas e esses carros continuam aqui", conta o empresário Carlos Varela, 52, que trabalha no local.

O supervisor do estacionamento, Joigor Oliveira, afirmou que não há registros de assaltos por conta dos veículos. Ele relatou que a EWS já buscou órgãos públicos para remover os carros, mas diz que há entraves legais.

"É um contrato de depósito, o dono do veículo pode voltar daqui a dez anos e querer o carro de volta. Os casos já estão no nosso setor jurídico", contou Oliveira. Segundo ele, oito veículos foram abandonados antes de a EWS assumir, em outubro passado.

A encarregada do estacionamento da Infraero, Luiza Almeida, contou que há casos em que o proprietário viajou ou morreu e a família não retirou o carro. Uma diária no local custa R$ 40. Em um ano, por exemplo, o proprietário contrai dívida de R$ 14.600.

O gerente de trânsito da Transalvador, Antônio Nery, explicou que veículos abandonados em áreas privadas são de responsabilidade das respectivas administrações.

O órgão municipal só pode remover o veículo caso o estabelecimento encaminhe uma solicitação escrita permitindo a retirada. Os carros removidos são mantidos no pátio do órgão, nos Barris, e podem ser levados a leilão.

