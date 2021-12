Abandono de cães na orla da Ribeira incomoda população

Visitantes e moradores do bairro da Ribeira reclamam da quantidade de cães abandonados no local. A principal queixa da população está relacionada a ataques aos pedestres, que, segundo relato de quem circula pela área, ocorrem à noite.

A produtora cultural Rosângela Leite revela que seu irmão quase foi mordido por cães quando estava a caminho da lancha para fazer a travessia Ribeira-Plataforma. "Ele teve de correr bastante, senão os bichos iam pegá-lo", conta a produtora.

Outro caso de ataque a pedestres foi relatado pela doceira Zelândia da Silva. Ela é moradora do bairro e conta que já presenciou pessoas sendo mordidas. "É perigoso, porque esses bichos podem transmitir doenças", alerta.

Sobre essas denúncias, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) afirmou que planeja uma visita técnica para aplicar a vacina antirrábica nos animais.

O veterinário responsável pelo setor de vigilância contra a raiva do CCZ, Haroldo Carneiro, diz que donos de cães abandonam os bichos na Ribeira.

"Lá, a situação perde o controle, pois os animais se reproduzem", explica Haroldo, ressaltando que os cães precisam ser castrados para evitar a reprodução em massa.

O pescador Nivaldo Santos (sem camisa) cuida de alguns dos animais (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

O serviço pode ser feito no castramóvel, que está instalada no bairro de Mussurunga, e em clínicas conveniadas com a prefeitura: Centervet, no bairro da Graça, 4 Patas, na Boa Viagem, e Vida Animal, em Amaralina.

A marcação do procedimento deve ser feita em qualquer unidade de saúde do município. Sobre a quantidade de animais dispensados pelo dono, Haroldo ainda ressalta que abandonar animais é configurado crime de maus-tratos, previsto no conjunto de leis ambientais.

Cuidado

Percorrendo a região da orla, desde a Sorveteria da Ribeira até o final de linha de ônibus, a equipe de A TARDE encontrou 12 cães circulando ao redor dos barcos atracados na praia. Um grupo de pescadores, que trabalha no local, cuida dos animais.

"Eles foram deixados na praia. Por isso, acredito que é nossa missão cuidá-los como se fossem nossos", revela o pescador Nivaldo Santos.

No combate ao abandono de animais, a coordenadora da ONG Célula Mãe, Janaína Rios, estima que há 200 mil cachorros e gatos abandonados em Salvador e na região metropolitana (RMS).

"A gente tenta acolher os animais em abrigos, mas é um drama porque não temos suporte financeiro", relata Janaína.

Centro de Zoonoses informa que planeja uma visita técnica ao bairro (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

Sobre acolhimento de cães em abrigos, o setor de setor de vigilância contra a raiva do CCZ ressalta que isso não é de responsabilidade do órgão.

"Nosso foco é a saúde humana. Acredito que, diante da situação de abandono de cães, é necessário criar uma pasta destinada ao tratamento animal", sugere Haroldo Carneiro.

