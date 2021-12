A TARDE tem acesso a documento da OAB que pede prorrogação do prazo da biometria

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que prorrogue o prazo para o recadastramento biométrico na Bahia. O pedido foi feito por meio da seccional baiana da entidade (OAB-BA), que já havia requerido a extensão da data limite ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), mas não teve a solicitação atendida.

A TARDE teve acesso ao documento enviado ao TSE nesta quarta-feira, 31. Assinado pelo presidente da OAB, Cláudio Lamachia, e pelo presidente da seccional baiana, Luiz Viana Queiroz, o ofício foi direcionado ao presidente do TSE, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. Segundo a assessoria do TSE, o ofício foi protocolado nesta quarta e já está na presidência do órgão para análise.

O prazo para fazer a biometria dos eleitores das 51 cidades baianas onde o procedimento é obrigatório foi finalizado nesta quarta. No documento, a OAB relata “enormes filas de espera, demora no atendimento e comercialização de lugares na fila”.

“A propósito, causa preocupação à OAB a exiguidade do prazo concedido até 31 de janeiro e a extensa quantidade de cidadãos ainda não atendidos, nada obstante as notícias veiculadas informarem que nesses últimos dias cidadãos foram atendidos à 1h da madrugada, horário inclusive que já se forma a fila para o próximo dia”, destaca Lamachia, no texto do ofício.

Ainda no documento de duas páginas, a OAB relata a dificuldade de eleitores que dormiram nas filas ou que passaram mais de 12 horas aguardando. Ao final, a Ordem pede “providências e interlocução junto ao TRE-BA de modo a permitir a prorrogação para o recadastramento, sobreuto para que os cidadãos possam exercer seu direito ao voto após o devido procedimento, o qual deve ser realizado de forma digna e humana”.

Procurado pela reportagem, o TSE ainda não respondeu à solicitação. Segundo dados do TRE-BA, o processo de revisão eleitoral biometrizou cerca de 3,6 milhões de eleitores das 51 cidades, incluindo Salvador.

O próximo passo, ainda de acordo com o TRE-BA, será a homologação do processo, prevista para ocorrer em sessão da Corte Eleitoral baiana ainda este mês.

“Os eleitores que terão seus títulos cancelados, por terem deixado de atender à convocação do TRE, deverão aguardar a publicação dos procedimentos para regularização do título, o que deve ocorrer logo após a decisão da Corte”, ressaltou, em nota, o TRE-BA.

No entanto, conforme o TSE já havia comunicado ao A TARDE, a regularização dos títulos cancelados tem que ser feita até 9 de maio. O posicionamento do TSE diverge do presidente do TRE-BA, José Edivaldo Rotondano. Ele tem discordado do órgão federal e informado que o TRE-BA ainda vai decidir como esse processo será feito.

