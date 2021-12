A TARDE recebe Selo da Diversidade Étnico-Racial

O Grupo A TARDE recebeu, na manhã desta quinta-feira, 14, o Selo da Diversidade Étnico-Racial concedida pela prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Reparação (Semur). A cerimônia ocorreu no São Salvador Hotéis e Convenções, localizado no Stiep.

O prêmio ao jornal foi na categoria compromisso. No total, 148 entidades receberam o certificado nas categorias compromisso e reconhecimento.

Em sua 10ª edição, o selo é um uma certificação às empresas e organizações não governamentais que contribuem no combate à discriminação racial com ações afirmativas e de igualdade ao longo do ano.

O selo é renovado anualmente, mediante políticas desenvolvidas pelas entidades no compromisso de desenvolver a equidade racial na inclusão e ascensão profissional da população negra.

A titular da Semur, Ivete Sacramento, destaca que é preciso políticas que proporcionem uma maior abertura à comunidade negra dentro do espaço empresarial.

“Não é empregar quantitativamente, mas proporcionar ao jovem negro condições para que ele possa ascender e se qualificar na empresa. Então, o selo da diversidade é um compromisso das empresas em absorver os profissionais negros e qualificá-los para o desenvolvimento da cidade do Salvador”, explicou a titular da Semur.

Clarindo Silva, proprietário da Cantina da Lua, está na lista dos homenageados

Reconhecimento

Ela também destacou o papel dos veículos de comunicação no sentido de garantir o autorreconhecimento da sociedade baiana, em sua maioria negra, nos conteúdos proporcionados.

“Temos observado o cuidado do Jornal A TARDE para absorver jovens afrodescendentes. Além de trabalhar questões de consciência negra”, disse a secretária.

O secretário de redação do Grupo A TARDE, Luiz Lasserre, destaca que há na empresa a cultura de absorção de funcionários negros na empresa, até pela condição natural étnica da cidade.

“O jornal também tem a tradição de nos seus conteúdos ter projetos voltados para a questão da diversidade étnica, com cadernos especiais, reportagens especiais. O selo é um incentivo a mais e soma ao processo de respeito, de divulgação, de dar visibilidade aos desafios da população negra”, afirma.

Oportunidade

Coordenadora de recursos humanos do A TARDE, Daildes Arcanjo explica que o processo de absorção da comunidade negra se baseia em abarcar o grupo em um foco especial, levar para a empresa pessoas com dificuldade no mercado de trabalho e proporcionar, por exemplo, a experiência do primeiro emprego.

“As pessoas do Jovem Aprendiz participam do processo. Vamos dar continuidade ao projeto educativo que temos junto à prefeitura de outras cidades, com a equipe de projetos sociais voltados para a educação. O selo é também uma amostra de que o jornal está mais próximo da sociedade baiana”.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

