A TARDE promove evento para discutir o cenário paradesportivo

O Grupo A TARDE em parceria com a Braskem irá promover nesta quinta-feira, 20, às 19h, o "Bate-Papo Paradesportivo", em celebração ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, dia 21. O evento será aberto ao público e acontecerá na sala 5 do UCI Orient, no Shopping Barra, em Salvador.

Os paratletas Verônica Almeida e Daniel Mendes irão participar do encontro e compartilhar com o público as experiências que viveram e as conquistas na prática esportiva.

Segundo o diretor comercial do Grupo A TARDE, Hélio Tourinho, a iniciativa tem como objetivo ampliar a discursão sobre a inclusão social por meio do esporte, além de fazer uma análise sobre como está o cenário atual do paradesporto, tanto na Bahia quanto no Brasil.

"Esse evento tem uma fundamental importância por tratar de temas como inclusão social e esporte, que fazem parte das premissas que o Grupo A TARDE acredita, e por dar visibilidade a esses atletas que vêm participando de grandes competições", explica Tourinho.

