A TARDE Memória: Pandemia no passado e no presente

A pandemia de coronavírus fará 2020 ser um daqueles anos de marco para a história humana. Susto, pavor e mapeamento do que pode fazer a ciência têm sido os desafios das plataformas de mídia para realizar a cobertura de uma situação complexa. Há também o negacionismo, as mentiras disfarçadas de informação, chamadas popularmente de fake news. Mas, como a memória do cotidiano dos jornais aponta tivemos uma situação muito semelhante há 102 anos: a disseminação da gripe espanhola, assim chamada porque a Espanha registrou um alto número de mortes. Estima-se que a doença matou cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo.

A edição de A TARDE, em 25 de setembro de 1918, anunciou com preocupação: “Uma nova epidemia está assolando a capital”. Segundo o jornal, Salvador já registrava mais de 500 doentes. A TARDE já vinha noticiando casos da doença desde o início do mês, mas com ênfase no contágio entre militares, pois o mundo experimentava a primeira das grandes guerras.

Edição de A TARDE em setembro de 1918

Fase difícil

O governo de Antônio Ferrão Moniz de Aragão (1881-1940) passou, pelo que se chama, em cobertura política, de “tempestade perfeita” ou de uma aplicação clássica da Lei de Murphy – tudo acontecendo da pior forma possível no pior momento possível: guerra; inflação no preço dos alimentos; a pandemia de gripe espanhola e a considerada primeira greve geral da Bahia, que eclodiu em 1919 e teve adesão de trabalhadores dos mais variados segmentos: pedreiros, operários das fábricas de tecidos, estivadores, condutores de bonde, ferroviários, dentre outros.

E isso quando se afirmava que ele apenas guardava a cadeira do governo para o retorno de Seabra. Por isso, ao saírem as primeiras notícias veio a negação. A TARDE realmente fazia oposição ferrenha ao chamado grupo seabrista, mas o governo insistia que a situação não era tão terrível como a imprensa mostrava. As plataformas de mídia podem até ter vínculos a interesses de grupos políticos– e era o caso sem segredo– mas fatos não cabem exatamente no controle ainda mais relacionados a uma doença altamente transmissível e letal.

“E as fábricas? Na Stella , de calçados, até hontem havia entre cento e poucos operários mais de setenta acamados. Hoje essa fábrica não trabalhou. A maioria absoluta não compareceu ao trabalho” (A TARDE, 1/10/1918, p.1).

Capa do hoje centenário em outubro de 1918

O trecho é da reportagem que usa a ironia sobre as negativas governamentais a partir dos casos da gripe: “E não há epidemia na Bahia”. Além da doença, Salvador não tinha política de saneamento e a pobreza era um mal crônico.

“Em tempos de pandemia ‘viajar’ pelo acervo digitalizado de A TARDE possibilita resgatar o instante em que o navio Demerara aporta em Salvador trazendo a bordo o agente causador da gripe espanhola” “Em tempos de pandemia ‘viajar’ pelo acervo digitalizado de A TARDE possibilita resgatar o instante em que o navio Demerara aporta em Salvador trazendo a bordo o agente causador da gripe espanhola”

“No contexto das precárias condições de vida da população da Salvador da Velha República, imperava, em meio a epidemia de gripe, o que chamavam então de carestia, termo usado para a escalada dos preços que prejudicava o consumo de alimentos de primeira necessidade, cuja ausência ampliaria a desnutrição e o contágio de doenças”, explica o jornalista Claudio Bandeira em sua tese intitulada “Epidemias: um estudo sobre a cultura médica-científica”, defendida, em junho deste ano, sob a orientação da professora Simone Bortoliero, para a obtenção do seu título de doutor em Cultura e Sociedade no programa de pós-graduação sediado no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal da Bahia (IHAC-Ufba).

A pesquisa em que analisou a cobertura jornalística sobre epidemias como a gripe espanhola e a H1N1, identificou conteúdo em edições de A TARDE e do Estado de São Paulo – um jornal regional e um nacional – no período de 1912 a 2012. Bandeira fez parte da equipe de A TARDE como repórter e editor especializado em ciência. Por isso desenvolveu seu projeto de pesquisa com conhecimento sobre a possibilidade de obter registros importantes na memória cotidiana feita pelos jornais.

Palavra de especialista

“Em tempos de pandemia do coronavírus, que já ceifou mais de um milhão de vidas, ‘viajar’ pelo acervo digitalizado das edições de A TARDE, mais precisamente para setembro de 1918, possibilita resgatar o instante em que o navio britânico Demerara aporta em Salvador, entre outras cidades litorâneas brasileiras, trazendo a bordo o agente causador (então desconhecido) da gripe espanhola. A partir desse momento, agora congelado no tempo, o jornal passa a relatar a trajetória da pandemia que causou a morte de cerca de 50 milhões de pessoas em todo o planeta. Essas edições permitem traçar um paralelo entre o passado e o presente e atestam a relevância da utilização da imprensa como fonte de estudo para a preservação da memória e construção do tecido histórico”, diz Bandeira.

E à medida que avançamos encontramos situações muito semelhantes entre o passado e o atual desafio, como aponta o doutor em História e professor da Uneb, Ricardo Batista. Ele é especialista em história das ciências e da saúde com um estágio pós-doc na Casa de Oswaldo Cruz/Fio Cruz.

“Embora as restrições de circulação de pessoas tenham sido utilizadas desde a Idade Média, em vários eventos epidêmicos/pandêmicos, a memória social sobre as pandemias estava ‘adormecida’ em muitos países. Isso porque, para ter vivido a pandemia de 1918, uma pessoa, em 2020, precisa ter, pelo menos, 104 anos. Contudo, os aprendizados são reabilitados pelos historiadores, pelos meios de comunicação, e voltamos a adotar medidas consideradas exitosas”, completa Ricardo Batista.

Revisitar essa memória, portanto, é, sobretudo descobrir que mesmo avançando em tecnologia e conhecimento científico ainda nos vemos sem chão diante do imprevisto, como uma epidemia. E o jornalismo não apenas produz, mas pode ajudar a mostrar os desafios de outros tempos não tão diferentes do que se vive agora.

Fontes: edições de A TARDE; Tese: “Epidemias: um estudo sobre a cultura médica-científica”- Claudio Antônio de Freitas Bandeira (Pós-Cultura- IHAC-UFBA- ainda não publicada); História da Bahia (Luis Henrique Dias Tavares).

*Cleidiana Ramos é jornalista e doutora em Antropologia

