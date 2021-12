A TARDE lança perfil no aplicativo Periscope

Ao vivo da redação. Assim o Grupo A TARDE fez nesta segunda-feira, 14, a primeira transmissão para apresentar seu perfil no aplicativo (app) Periscope.

Mesmo antes da primeira entrada ao vivo, o perfil já era um sucesso com mais de 250 pessoas acompanhando a conta. A ferramenta, que é integrada à rede social Twitter, permite uma interação com os seguidores durante a transmissão de vídeo ao vivo pelo smartphone.

Com o Periscope, A TARDE mostra, mais uma vez, que caminha ao lado das novidades tecnológicas. Por meio do aplicativo, a Redação do grupo jornalístico pretende mostrar os bastidores das suas coberturas e destacar os conteúdos especiais de seus veículos, além de se aproximar ainda mais do seu público.

Nesta terça-feira, 15, o perfil @atarde terá uma entrada direto de Frankfurt, na Alemanha, onde o editor do caderno Classiautos, Roberto Nunes, vai apresentar as novidades do Salão do Automóvel. E esse é só o começo das transmissões pelo perfil. Siga a conta pelo Twitter (https://twitter.com/atarde) ou pelo Periscope, se já é usuário do aplicativo.

A ferramenta

Desde seu lançamento, em 26/3/2015, o Periscope conquistou quase 52 mil seguidores pelo mundo. No Brasil, ainda não há um número exato de usuários identificados, mas a ferramenta é utilizada em vários estados e de diversas formas: pais que mostram seus filhos brincando; apresentações de debates e mesas-redondas; videoaulas; coberturas jornalísticas e muito mais.

As pessoas que acompanham a transmissão podem comentar, perguntar e, ao clicar duas vezes na tela, sobem corações coloridos que indicam que os espectadores estão gostando da exibição.

Transmissão

Para quem quer transmitir algo, é preciso ter uma boa conexão de internet e um smartphone à mão - o aplicativo está disponível para os sistemas operacionais iOS (Apple) e Android.

Com isso, basta baixar o Periscope gratuitamente na Play Store e App Store. Para utilizá-lo é preciso associar a uma conta pré-existente de Twitter ou criar a sua própria conta.

Ao realizar o login integrado com o Twitter, o aplicativo identifica outros usuários que também utilizam o mesmo serviço e exibe lista com os vídeos publicados recentemente. Daí é só começar a interagir.

