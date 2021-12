A TARDE lança coluna sobre influenciadores digitais

Com quase 30 milhões de visualizações mensais em seu portal, A TARDE, um dos maiores grupos de comunicação do Nordeste, lança com exclusividade em sua versão digital uma coluna semanal sobre influenciadores digitais. A novidade vai ao ar todas as quartas-feiras e estreia nesta quarta-feira, 12.

O projeto é realizado em parceria com a plataforma exclusiva de digital influencers “Quem Viu View”, que dará nome à coluna.

Lançado há menos de um ano pelo Grupo 80, o portal Quem Viu View – plataforma exclusiva sobre influenciadores digitais – dá espaço na mídia para youtubers, instagramers, snapchatters e personalidades que influenciam uma geração online.

“Pensando exclusivamente em produzir a coluna, o Grupo 80 abriu redações em São Paulo e Rio de Janeiro, justamente onde está a maioria dos influenciadores digitais brasileiros”, conta Luciéllio Guimarães, criador do grupo.

Por meio de matérias exclusivas, entrevistas e vídeos, o “Quem Viu View” já trabalha com foco no público que é diretamente atingido pelos influenciadores: os millennials e os da geração Z.

Inovação

A plataforma tem a parceria da empresa Zoomin TV, que produz vídeos sobre entretenimento, notícias, entre outros assuntos, para canais de todo o mundo.

“O Grupo A TARDE tem a tradição de ser inovador. E esse projeto tem tudo a ver com a nossa filosofia”, diz Alezinha Roldan, consultora de conteúdo do grupo.

