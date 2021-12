A TARDE lança blog sobre vida saudável

Comer bem, mexer o corpo e praticar hábitos saudáveis são atitudes fundamentais para quem quer estar de bem com a vida. Em dias de correria para dar conta de compromissos pessoais e profissionais, nem sempre sobra tempo para dedicar a si mesmo.

Por isso, o Grupo A TARDE lança, na próxima sexta­-feira, 18, o blog Academia de Estrelas, uma fonte de informação sobre saúde, bem estar e exercícios físicos que vai levar ao leitor dicas, entrevistas e novidades sobre o universo da vida saudável.

Mas a Academia de Estrelas não para por aí. Além de apresentar ao leitor informações sobre saúde, o blog vai mostrar a rotina fitness de astros e estrelas do mundo artístico.

Será possível acompanhar como as celebridades cuidam do próprio corpo e como lidam com a saúde em um cotidiano de agenda lotada, viagens, aeroportos, hotéis e apresentações.

Diariamente, serão postadas informações sobre alimentação equilibrada, vida saudável, maneiras de movimentar o corpo, para ajudar o público a evitar problemas graves no futuro.

Serão veiculadas entrevistas com especialistas que vão explicar, de maneira acessível, formas de prolongar, o quanto possível, as melhores condições de funcionamento do organismo.

Dicas e orientações

O leitor poderá ter acesso a receitas com alimentos leves, modelos de reeducação alimentar, informações sobre exercícios mais adequados às diferentes condições de saúde, orientações sobre cada modalidade esportiva (musculação, pilates, boxe, natação, muhay thai, crossfit), funções dos alimentos), além de receber direcionamentos sobre como adaptar-se para o que é disponibilizado neste ambiente.

O blog também pretende desmistificar alguns conceitos como, por exemplo, a sensação de que é muito difícil seguir orientações que vão se reverter positivamente para a saúde. Além disso, mostrar que nem sempre é caro se manter na linha. Dá para se sentir bem sem gastar os olhos da cara, especialmente em tempos de crise. Basta fazer substituições e ter alguma boa vontade.

Idealizado e produzido pela jornalista Giovanna Castro, Editora de Mídias Digitais do Grupo A TARDE, o blog Academia de Estrelas é mais uma das ações comemorativas dos 103 anos da empresa jornalística para se aproximar mais do público.

"É mais um produto para potencializar o conteúdo do Portal A TARDE e ofertar aos leitores um material de qualidade", reforça a Editora Coordenadora de Mídias Digitais do Grupo A TARDE, Iloma Sales.

