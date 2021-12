A TARDE incentiva atitudes positivas em 2013

Atitudes Positivas é o nome da série de reportagens que o portal A TARDE começa a publicar a partir desta sexta, 21, até 30 de dezembro, com o objetivo de incentivar o protagonismo cidadão. Passada a celeuma pelo suposto "fim do mundo", o negócio é arregaçar as mangas e preparar um ano novo melhor para quem mora ou visita Salvador.

Boa parte das vezes, a população espera apenas que o poder público resolva os problemas da cidade, mas é preciso também saber o que cada um pode fazer para melhorar a convivência com os semelhantes.

Ao longo dos próximos dez dias, mostraremos problemas crônicos e corriqueiros na rotina do soteropolitano e convidaremos você, leitor, a refletir sobre de que forma podemos construir um 2013 mais positivo.

Na estreia da série, o trânsito soteropolitano, seus problemas e as soluções que o cidadão pode incorporar ao seu dia a dia para garantir mais civilidade.

Aproveite para deixar registrada na caixa de comentários quais são as suas atitudes pessoais positivas para contribuir para um ano novo mais harmônico e feliz.

