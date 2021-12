A TARDE ganha prêmio internacional com caricatura

O mineiro Cau Gomez, cartunista de A TARDE , venceu, neste sábado, 11, o prêmio World Press Cartoon 2015 na categoria de "Caricatura", em cerimônia realizada na cidade de Cascais, em Portugal.

Ele foi premiado por um desenho feito durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. O cartum foi uma sátira entre o Papa Francisco, argentino, e o jogador Lionel Messi, craque e capitão da seleção alviceleste, na qual o Papa faz pedido a 'São Messi' para vencer a Mundial.

O desenho vencedor foi fruto de um trabalho de equipe desenvolvido pelas editorias de Esportes e de Arte do A TARDE. O cartum de Cau Gomez foi um dos dez finalistas entre mais de mil obras enviadas por artistas do mundo inteiro.

O segundo colocado desta categoria também foi para um brasileiro. Dalcio, pelo jornal paulista Correio Popular, participou com um desenho que retratou o músico David Bowie. Cau Gomez concorreu com cartunistas de oito países.

"O futebol tem esse humor próprio, espontâneo, que nasce mesmo durante as partidas, nas arquibancadas", disse Gomez, sobre o trabalho vencedor, antes da premiação.

O ganhador do prêmio principal foi o português André Carrilho, com uma imagem publicada no jornal local Diário de Notícias sobre o vírus ebola. Além da grande premiação, o português venceu também na categoria 'Cartum Editorial'.

Histórico

Esta foi a segunda conquista de um profissional do Grupo A TARDE neste prêmio. Em 2009, o cartunista Simanca venceu na categoria desenho de humor, com o trabalho 'Peixe Punk'.

Gomez já havia sido finalista deste prêmio internacional em duas oportunidades. Já na primeira edição do World Press Cartoon, em 2005, ele terminou em segundo com um desenho de Ronaldinho Gaúcho.

Em 2010, com um cartum publicado na página de Opinião, ficou em terceiro. Cau Gomez já recebeu mais de 50 premiações em diversos festivais e salões de humor, no Brasil e no exterior.

O prêmio completa em 2015 dez anos de criação e reúne o melhor da produção internacional publicada em 2014. São três categorias: cartum editorial, caricatura e desenho de humor.

Confira cartum premiado feito por Cau Gomez:

