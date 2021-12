A TARDE formou acervo fotográfico premiado

Tema de incontáveis publicações que abordam seu lado didático e documental, a fotografia exerce fascínio em quantos admiram a magia de 'congelar' o momento, eternizando cenas dignas de serem lembradas sempre, sejam elas felizes ou não. Trunfo precioso do meio de comunicação impresso, a boa foto pode provocar alegria, tristeza, saudade e até aversão, mas nunca a indiferença de quem a observa.

Em seus 100 anos de existência, A TARDE formou um acervo fotográfico premiado e que ficou ainda mais conhecido a partir da criação de sua agência de notícias, quando órgãos de imprensa de fora da Bahia passaram a adquirir seu conteúdo jornalístico. O cotidiano do repórter fotógráfico é repleto de situações (nem sempre agradáveis) que a todo momento põem à prova seu destemor e capacidade de interpretar cenas que o leigo normalmente deixaria passar desapercebidas.

Por sua vez, estar no lugar certo e na hora certa costuma ser decisivo para que o profissional produza a "grande foto". Como exemplo, os flagrantes que às vezes nem primam pela qualidade técnica, mas pela cena imperdível que apresentam no exato segundo em que o fotógrafo lhe dirige o olhar.

Isso inclui lances esportivos, manifestações sociais, fatos policiais, "caras e bocas" de eternas celebridades ou de famosos do momento. A depender do resultado do trabalho, torna-se ainda mais fácil admitir a máxima cunhada entre os profissionais do ramo de que "uma boa foto vale mais do que mil palavras". Analógica ou digital, planejada ou inesperada, viva a boa foto!

adblock ativo