A TARDE FM lança novo site e aplicativo

O Grupo A TARDE lançou dois produtos na noite desta quarta-feira, 29: um novo site e um aplicativo para celular e tablets da rádio A TARDE FM.

Empresários, artistas, clientes, publicitários e funcionários da rádio celebraram as novidades ao som do cantor Saulo Fernandes e do baixista Luciano Calazans, na boate Santo Graal, na Pituba.

Repaginado e mais interativo, o site [www.atardefm.com.br] permite, além de acompanhar a programação, baixar o aplicativo, participar de promoções, conferir a agenda de shows de artistas e receber dicas de cinema, moda, entre outras, pelo Podcast, segundo o gestor da rádio, Leleco Júnior.

"Além disso, temos o chat ao vivo, que permite mais interação com os ouvintes e dois hotsites. Também os programas Conversa Brasileira, com mais de 400 entrevistas, e o Na Pista, com um repertório recheado de músicas", enumera Leleco.

Para o gestor, a junção de música de qualidade com informação vem sendo o segredo para a rádio se manter entre as primeiras em audiência de Salvador.

"Essa mistura vem dando muito certo. Em dezembro, a rádio completará 33 anos de sucesso", comemora.

Apresentação

Às 21h, Saulo subiu ao palco para interpretar músicas de Caetano Veloso. Conforme Leleco Júnior, este foi o primeiro de vários encontros em que artistas cantam outros artistas baianos.

"É gratificante participar deste momento do Grupo A TARDE. Eu que sempre ouvi a rádio, principalmente pelo repertório diversificado, vibro muito quando tocam minhas músicas", disse Saulo.

Também compareceram ao evento no Santo Graal os músicos Tuca Fernandes, Adelmo Casé, Flávio Venturini e Guilherme Arantes, além de Jú Moares.

Para Jú Moraes, a rádio A TARDE FM é um importante veículo de comunicação na cidade: "Ouço muito a rádio, principalmente quando estou no carro. Além de boas músicas, fico informada".

História

Em Dezembro de 1981, nascia um novo veículo no rádio baiano, na sintonia FM 103,9. Com uma programação instrumental, a rádio foi inaugurada. Com o passar dos anos, a programação foi sendo modificada para acompanhar as mudanças culturais que estavam acontecendo na Bahia.

A programação se tornou mais popular, sendo destaque na música baiana, lançando bandas e projetos especiais como o Troféu Dodô & Osmar e O Arraiá da Capitá.

Em 2006, a rádio A TARDE FM lançou um formato de programação com foco no público A-B, trazendo diariamente informações para os ouvintes e uma programação musical diferenciada, agregando estilos como jazz, MPB, pop e R&B.

