A TARDE fica entre finalistas no Prêmio Sebrae de Jornalismo

Os vencedores da etapa estadual da sétima edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo foram conhecidos na noite desta terça-feira, 14. A premiação contempla os melhores trabalhos do ano anterior em cinco categorias. A TARDE ficou entre os três finalistas de jornalismo impresso, com a série sobre microcrédito assinada pela repórter da editoria de Economia, Joyce de Sousa.

A revista B+ venceu nessa categoria pelo especial "40 casos de sucesso". Os demais premiados foram Igor Dantas e Izabele Nascimento (CBN), na categoria Radiojornalismo, com o trabalho "Economia Moderna: ascensão em tempos de crise"; Aline Damázio (Correio 24 horas) por "Grafiteiros apostam em empreendedorismo e faturam", na categoria Webjornalismo; Miro Filho (TV Bahia) ficou com o prêmio na categoria Imagem Jornalística, com "Chapada Morango"; e a equipe da TV Bahia foi a vencedora em Telejornalismo, com o trabalho "Manipueira/Descoberta", de Núbia Tawil, Alcebíades Costa, Georgina Maynart e Honorato Simetak.

O superintendente do Sebrae Bahia, Adhvan Furtado, destaca o apoio da imprensa ao empreendedorismo no estado. "Esses profissionais transformam em imagens e textos o sonho do empreendedor", diz.

Os vencedores estaduais ainda disputarão a etapa regional e a nacional, em junho, em Brasília.

