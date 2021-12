A TARDE festeja 100 anos e ganha selo comemorativo

A Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) lançou, nesta segunda-feira, 16, um selo comemorativo e um carimbo postal em comemoração aos 100 anos de A TARDE. O presidente do Conselho de Administração do Grupo A TARDE, Renato Simões, e a vice-presidente, Vera Magdalena Simões, assinaram os originais do selo e do carimbo.

"Agradeço à bondade divina por ser o porta-voz desta celebração. A TARDE está sempre a serviço da Bahia, de manhã de tarde e de noite", disse o presidente, lembrando que o jornal começou circulando à tarde. A vice-presidente do Conselho de Administração destacou a importância da cerimônia. "Esta é uma festa linda, e é devida a todos, porque só a família não poderia fazê-la. É uma vitória", disse.

O diretor regional da ECT, Cláudio Garcia apontou a importância da homenagem. "A TARDE nunca deixou de priorizar o conteúdo local, embora sempre aliado ao noticiário nacional e internacional", acrescentou. O selo comemorativo ficará disponível na unidade dos Correios situada na Pituba durante dois meses e passará a fazer parte do acervo do Museu Postal dos Correios em Brasília. As cartelas com o selo comporão o acervo filatélico da Bahia, servindo de fonte de pesquisa e registro do centenário de A TARDE.

Homenagens - Nesta segunda, durante todo o dia, a diretoria do Grupo A TARDE recebeu felicitações pelo aniversário. Autoridades, representantes de diversos segmentos da sociedade civil, ex-funcionários, colaboradores e leitores visitaram a sede do jornal para prestar homenagens pelo centenário. As celebrações pelo 100 anos continuam nos próximos dias. Na quinta-feira, às 14 horas, a Assembleia Legislativa da Bahia realiza uma sessão especial, organizada pelo deputado Rosemberg Pinto (PT). Além da homenagem, uma exposição sobre o centenário do jornal estará aberta à visitação no foyer da Casa legislativa.

No próximo dia 23 , em Brasília, às 10 horas, será realizada uma sessão solene na Câmara Federal. A sessão é promovida pelo deputado José Rocha (PR).

Também em homenagem ao centenário do jornal, continua aberta até o dia 4 de novembro a mostra "Um Século de Inovações", no piso G2 do Salvador Shopping. A exposição reconstitui os eventos mais significativos dos últimos 100 anos noticiados em A TARDE.

"Desses 100 anos, pelo menos 60 são acompanhados por mim diariamente", destacou, ontem, durante a sua visita à sede da empresa, o vice-prefeito de Salvador, Edvaldo Brito, que está hoje com 75 anos. "Minha avó não admitia ficar um dia sem ler A TARDE, hábito que hoje eu também cultivo", relatou o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Pedro Godinho (PMDB).

Representantes de instituições destacaram a importância de A TARDE para os vários segmentos da sociedade. "O kit básico dos profissionais da nossa área são o notebook, o celular e a edição do dia de A TARDE", disse a presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado da Bahia, Eliane Freitas. "Parte do sucesso do empreendedorismo na Bahia a gente credita ao apoio de A TARDE", acrescentou o superintendente do Sebrae, Edival Passos.

