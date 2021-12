A TARDE estreia página sobre gastronomia

O jornal A TARDE estreia na próxima quinta-feira, 16, uma página de gastronomia, que será publicada na contracapa do Caderno 2+. A ideia é discutir técnicas culinárias, ingredientes, receitas, apresentar novos chefs, restaurantes, publicações e tendências. Haverá, também, quatro colunistas, que publicarão uma vez por mês.

Dentre os colaboradores estão três chefs premiados da gastronomia baiana: Tereza Paim (Casa de Tereza e Terreiro Bahia), Beto Pimentel (Paraíso Tropical) e Edinho Engel (Amado). O jornalista Cláudio Nogueira, que escreveu por dois anos a coluna Cassarola, também se soma ao time de especialistas, apresentando textos da crônica culinária. A página semanal amplia o conteúdo gastronômico do jornal, que já é destaque na revista Muito.

"O interesse por gastronomia não para de crescer no Brasil. Há mais pessoas cozinhando, fazendo cursos, procurando por informações sobre técnicas, ingredientes, novidades", afirma Vaguinaldo Marinheiro, diretor de conteúdo do Grupo A TARDE. "A página de gastronomia que passaremos a publicar às quintas é para esses leitores, e também para aqueles que apenas querem desfrutar de uma boa comida em um restaurante", acrescenta.

Colunistas - A questão da identidade e da comida como linguagem vai ser um tema frequente nos textos mensais de Tereza Paim, que estreia quinta-feira. "Depois do idioma, a comida é a segunda linguagem que identifica um povo. Pretendo falar sobre a importância de se preservar a identidade, ter as pessoas consumindo e enxergando que a nossa ancestralidade está atrás de um prato de vatapá", diz a chef.

Beto Pimentel antecipa que falará de gastronomia e as relações com culturas, viagens e sustentabilidade, tudo com muito bom humor, temperos que lhe são peculiares. "Vai ser de maneira poética, irreverente. Eu só sei escrever assim", afirma o premiado chef, que estreia na próxima semana.

Edinho Engel tem como proposta discutir diversos assuntos da área, passando pelo serviço de restaurantes, formação de chefs e as relações de exportação e importação da culinária baiana. "Esse ir e vir entre Bahia e o mundo", explica o mineiro.

Ao jornalista Cláudio Nogueira cabe o papel de mostrar o olhar sensível de quem está de fora da cozinha em relação à cultura gastronômica e os diversos desdobramentos. "Eu não quero posar de cozinheiro, isso eu não sou. A proposta não é mostrar o lado de quem faz a comida, mas de quem observa. Quero contar histórias, ser um cronista do hábito de comer, dos vícios, das coisas erradas e das coisas certas que existem", afirma o diretor geral da Band Bahia.

Com a página dedicada à gastronomia às quinta-feiras, o conteúdo de turismo do 2+, que era publicado neste dia, será deslocado para as edições de segunda-feira.

