A TARDE estreia caderno do 'New York Times' nesta segunda

Os leitores de A TARDE passam a receber, a partir desta segunda-feira, 17, um caderno semanal com as principais reportagens do 'New York Times', jornal mais influente do mundo.



Com o lançamento do 'The New York Times International Weekly', A TARDE se junta a um seleto grupo de 35 jornais de 27 países que publicam o suplemento do jornal norte-americano.

Entre eles estão o britânico 'The Observer', o francês 'Le Figaro', o italiano 'La Reppublica', o espanhol 'El País' e o argentino 'Clarín'.



"A TARDE continuará a fazer a melhor cobertura dos assuntos de Salvador e da Bahia, que é sua principal missão. A publicação do suplemento do 'NYT' amplia nosso cardápio e dará ao leitor acesso a textos de excelente qualidade sobre o que acontece no mundo", diz Vaguinaldo Marinheiro, diretor de conteúdo do Grupo A TARDE.

"A globalização derrubou uma série de fronteiras. Hoje, tão importante quanto saber o que acontece na vizinhança é acompanhar decisões políticas, econômicas ou mudanças culturais em lugares aparentemente remotos, mas que podem influenciar a vida das pessoas que moram na Bahia", afirma Marinheiro.

"Estamos muito contentes em dar as boas-vindas ao A TARDE na família de jornais que publicam o 'International Weekly'", disse Michael Greenspon, gerente-geral da divisão de serviços noticiosos do 'New York Times'.

"O Brasil é um País interessante, cujos leitores nós admiramos muito. Esperamos que os leitores de A TARDE desfrutem o que de melhor o 'New York Times' tem a oferecer e que agora aparecerá semanalmente em seu jornal local."

"Deu no NY Times" - O 'New York Times' foi fundado em 1851. De uma publicação inicialmente voltada ao público nova-iorquino, se tornou um dos jornais mais influentes do mundo.

A expressão "deu no New York Times" sintetiza um pouco a credibilidade e penetração do diário norte-americano. Ao longo de sua história colecionou premiações. É, por exemplo, o recordista em prêmios Pulitzer, o mais conceituado concedido a jornais e jornalistas nos EUA. Seu site na internet (nyt.com) é um dos mais lidos no mundo entre os voltados para o jornalismo.

Tradição e influência também não faltam ao A TARDE. O jornal completou 100 anos no ano passado, o que faz dele um dos mais antigos diários brasileiros em atividade. Chega aos 417 municípios baianos e é o líder em circulação aos domingos em todo o Norte e Nordeste. Na Bahia, é também o recordista em números de assinantes.

