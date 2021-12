A TARDE Educação premia alunos e professores de escolas públicas

A formação de novos leitores que utilizam o jornalismo impresso como parte da informação diária resultou na premiação de artigos, tirinhas e videorreportagens produzidos por alunos de escolas de municípios baianos parceiros do programa A TARDE Educação.

Com o tema "Leitura Saudável na Era Digital", a cerimônia de entrega do prêmio do Concurso Cultural Jovem Jornalista foi realizada, na tarde desta sexta-feira, 13, no Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória, e contemplou estudantes e professores com diárias no Hotel Vila dos Corais, tablet, mochila e vale-livros.

O diretor de operações do Grupo A TARDE, Cleber Soares, destacou o compromisso com a educação. "O Jornal A TARDE foi um dos primeiros a criar um projeto voltado para formação de novos leitores. Quando falamos das crianças, lembramos que devemos formar uma boa geração de pensadores", disse.

Na abertura do evento, o diretor do MAB, Pedro Arcanjo, ressaltou a importância do projeto. "Temos apoiado o Concurso Cultural Jovem Jornalista desde a terceira edição. Ações que resgatam a prática do livro e leitura favorecem tarefas orgânicas, fundamentais para o crescimento dos jovens".

Para a secretária de Educação de Araci, Manuela Teixeira, a criação dos trabalhos com o auxílio do jornal impresso estimula a leitura e valoriza a escrita. "Nesses tempos em que o meio virtual está tão presente, é importante valorizar a leitura, incentivando nossos alunos", disse a secretaria.

Primeiro lugar na categoria de Artigo de Opinião, o aluno Ezequiel Santos, 12 anos, da Escola Municipal Erasmo de Oliveira Carvalho, em Araci, ressaltou a importância da prática da leitura. "Eu não tinha muito o hábito de ler jornal. Mas depois do A TARDE Educação comecei a pegar gosto pela leitura. No meu artigo, falei sobre os livros na perspectiva da era digital", contou.

Raniely Jasmin, 13 anos, da Escola Casa de Criança 03, em Paulo Afonso, ficou em 1º lugar na categoria Videorreportagem. "Com o trabalho, passei a gostar mais ainda do jornalismo, pois é uma área que pretendo seguir", disse a aluna. A cerimônia ainda homenageou a articuladora Carmen Silva, da cidade de Paulo Afonso.

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

