A TARDE Educação é ampliado para rede privada de ensino

O programa A TARDE Educação passa a contar com a parceria do Colégio Oficina, primeiro da iniciativa privada a aderir ao programa. O objetivo é abrir espaço para mais escolas particulares. Para celebrar o acordo, a diretora Lurdinha Viana e os educadores Anya Moura e Tárcio Carvalho estiveram nesta sexta-feira, 9, na sede do grupo.

Existente há 18 anos, a iniciativa já atende as escolas das redes estadual e municipal de educação em cerca de 40 cidades. Diariamente, 4,8 mil exemplares de A TARDE são entregues nas instituições participantes.



"O jornal é um instrumento que já dá uma grande contribuição à prática educativa na rede pública de ensino. Estamos felizes em poder ampliar o benefício para estudantes das escolas particulares da Bahia", afirma o diretor-geral do Grupo A TARDE, André Blumberg.



O objetivo do A TARDE Educação é formar leitores críticos e preparar alunos para a produção de textos. Os 150 estudantes de 3º ano do colégio receberão exemplares do jornal, tanto na versão impressa como online.



Interação



Uma equipe técnica de A TARDE fará cinco visitas ao colégio para mostrar o processo de produção do material noticioso. As visitas começam no dia 19. Os alunos também receberão a visita de um jornalista, que explicará como se dá a produção das notícias diárias, e terão a oportunidade de visitar a redação.



No final do programa, alguns artigos dos estudantes serão selecionados para publicação no jornal, na seção Escola Viva. O aprendizado também dará direito a certificado para os participantes, inclusive os educadores.



"A importância desse programa se concentra sobretudo no resgate da leitura. O jornal tem um aporte informativo muito vasto", diz o professor em produção de texto, Tárcio Carvalho.

Para a diretora Lurdinha Viana, com a parceria, o colégio investe em ações fundamentais para a produção do conhecimento: a leitura e a escrita. "Dessa maneira, vamos prepará-los efetivamente para o ingresso no mercado de trabalho", afirma.



O Oficina e A TARDE já são parceiros há quatro anos e produzem juntos o Caderno Especial Enem e o simulado Online, com questões elaboradas por professores do colégio. "Acredito que o A TARDE Educação alcançará o mesmo sucesso dos anteriores", prevê Lurdinha Viana.



Para a diretora de redação Mariana Carneiro, a iniciativa é também uma oportunidade de aproximar o jornal do público mais jovem. "O hábito de leitura do jornal impresso vem diminuindo diante do número excessivo de informações digitais. Essa é uma maneira de aproximar os estudantes e lhes mostrar a utilidade do veículo na vida prática", afirmou.

Para ela, a publicação de matérias dos estudantes em páginas de A TARDE permite que eles se vejam como atores do processo.



O programa também vai capacitar os educadores por meio de um minicurso, com instruções para aplicar atividades em sala de aula. "Vivemos num momento de comunicação intensa, quem não se envolver nesse mecanismo vai se perder na vida profissional", opina Anya Moura, coordenadora de redação do Oficina.

adblock ativo