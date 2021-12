A TARDE é vencedor em prêmio nacional

A TARDE é o grande vencedor do 30º Prêmio Veículos de Comunicação, na categoria Melhor Jornal Regional do Brasil.

A premiação, iniciativa da Editora Referência e revista Propaganda (mais tradicional publicação especializada em publicidade e propaganda do país), é um reconhecimento aos veículos que mais se destacaram no decorrer do ano em ações comerciais, de marketing e de audiência, tendo gerado resultados e contribuído para o desenvolvimento da mídia no Brasil.

A divulgação dos vencedores será feita na revista Propaganda, edição de dezembro, com a publicação de uma matéria especial dedicada aos vencedores, que receberão o troféu O Comunicador em uma cerimônia durante a festa de premiação, em março de 2017.

“É uma honra obtermos o reconhecimento por meio de um dos mais importantes e prestigiosos prêmios do país. Por um lado, é o coroamento de um trabalho feito com muito esforço e dedicação da equipe de A TARDE; por outro, implica grande responsabilidade enquanto representante da categoria na qual o nosso jornal é o vencedor, competindo com veículos de todo o Brasil”, avalia o diretor-geral do Grupo A TARDE, André Blumberg.

Essa vitória, diz ele, “confirma a força de A TARDE, um grupo de comunicação que tem superado a crise com muito trabalho”.

Blumberg ressalta, ainda, que o jornal MASSA!, segundo título do grupo, permanece, pelo 15º mês consecutivo, líder em venda avulsa na Bahia; a rádio A TARDE FM é a vice-líder no público A-B; e o Portal A TARDE completou 20 anos como um dos líderes em audiência no Nordeste. “Com todos esses excelentes resultados, parabenizo, especialmente, nossa equipe de colaboradores e parceiros”.

Reconhecimento

Para o governador do estado, Rui Costa, a conquista de A TARDE “traduz o reconhecimento por parte da mídia nacional em relação à qualidade e ao profissionalismo com os quais o veículo desenvolve as atividades jornalísticas, pautadas no interesse maior da sociedade”.

Rui conclui parabenizando o jornal “por mais esse reconhecimento, e externo a minha admiração a todos os profissionais”.

Agência

O sócio-diretor da Viamídia, agência que atende ao jornal A TARDE, Américo Neto, fala da importância que o veículo tem na própria vida pessoal e o orgulho da parceria. “Foi lendo A TARDE desde os 7 anos que praticamente me alfabetizei. Meu pai sempre teve a assinatura da publicação e, hoje, assino o jornal e leio A Tardinha junto com minha filha de 8 anos. Três gerações ligadas por A TARDE”, enaltece o publicitário.

Ele lembra que a Viamídia cuida da comunicação do jornal há cerca de dez anos e que importantes campanhas já foram realizadas ao longo desse período.

“Ganhamos o prêmio da Associação Nacional de Jornais (ANJ) com um anúncio para A TARDE e agora mais este importante prêmio, reconhecimento do mercado publicitário. Atesta a credibilidade, a isenção, a seriedade e o jornalismo de qualidade”, avalia.

Américo Neto destaca ainda que, este ano, a própria Viamídia fez um anúncio em A TARDE e a empresa pôde comprovar o retorno que ele dá aos anunciantes. “É um grande veículo: tanto para o leitor quanto para o anunciante. Parabéns, jornal A TARDE”, finaliza.

Mais informações sobre a premiação podem ser obtidas no endereço: propmark.com.br

