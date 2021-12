A TARDE e TVE mostram Festa de Iemanjá ao vivo

A Festa de Iemanjá nesta segunda-feira, 2, terá um ingrediente especial. Parceria entre o Grupo A TARDE e o Irdeb, por intermédio da TV Educativa, vai permitir aos internautas do portal ver toda a movimentação do evento ao vivo, a partir de 10 horas, com imagens e áudio diretamente do local.

As homenagens a Iemanjá atraem uma multidão que eleva suas oferendas para a "rainha do mar". A TARDE e TVE vão mostrar tudo que rola em terra e no mar com o "TVE Revista especial Iemanjá"", com duas horas de duração.

A apresentadora Pâmela Lucciola vai acompanhar os momentos mais bonitos direto do Rio Vermelho. Nas ruas do bairro, o repórter e apresentador Igor Baraúna e a repórter Érica Latiff mostram os momentos mais interessantes da celebração.

Em foco, o barracão com o presente principal e a fila com devotos e seus pedidos. Mais tarde, às 16 horas, a transmissão ao vivo volta com a entrega dos presentes no mar, como apresentador Vanderson Nascimento e a repórter Luci Bruni.

