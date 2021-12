A TARDE é líder em número de leitores entre jornais

Pesquisa Target Group Index, do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística do Ibope Media (Ibope), divulgada esta semana, aponta que A TARDE reassumiu a liderança dentre os jornais mais lidos da Grande Salvador.

De acordo com o estudo, entre os meses de fevereiro e agosto de 2014, A TARDE alcançou um universo de 453 mil leitores diários, enquanto seu maior concorrente no estado obteve 388 mil.

O número corresponde a uma diferença de 65 mil leitores entre os dois maiores jornais impressos do estado da Bahia.

Se comparado ao mesmo período do ano passado, A TARDE apresentou um crescimento da ordem de 34%.

O gerente de marketing do Grupo A TARDE, Emanuel Soares, atribui os bons números às recentes mudanças editoriais promovidas no jornal e ao investimento nas editorias de Economia, Negócios e Gastronomia, além da inclusão do suplemento semanal do New York Times.

"O Grupo A TARDE não vende informação. Trabalhamos com prestação de serviço por meio de um conteúdo crítico. Levamos ao leitor um jornal de qualidade, que pode ser compartilhado por toda a família. Esse é o nosso diferencial: não precisamos associar o jornal à venda de outros produtos para ganhar a audiência", afirmou Emanuel Soares.

Para o diretor-geral do Grupo A TARDE, André Blumberg, os resultados apontados na pesquisa são fruto de um trabalho em equipe. "A TARDE assume a primeira colocação depois de alguns anos, com 453 mil leitores, uma diferença de 65 mil para o segundo colocado. Isso é mérito da equipe, que incorporou o desafio de voltar a fazer o jornal crescer", disse Blumberg.

Canais

O crescimento da audiência não está restrito apenas ao jornal impresso. A pesquisa do Ibope demonstrou, ainda, que todos os canais do grupo - jornais A TARDE e Massa!, rádio A TARDE FM, portal A TARDE e revista Muito (encartada aos domingos no jornal A TARDE) - têm uma audiência somada de pouco mais de um milhão de pessoas na Grande Salvador.

O portal A TARDE, por exemplo, segundo dados do Google Analytics, apresentou, no mês de outubro, cerca de 37 milhões de acessos e 4,4 milhões de visitantes únicos. Esses números representam um crescimento de 54% e 43%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com a gerente de Mídias Digitais do Grupo A TARDE, Ana Carolina Casais, o crescimento vem sendo apresentado mês a mês. "Trabalhamos com a facilitação do acesso e investimentos na informação, com novos conteúdos e colunistas", afirmou.

Desde o início do ano, além da audiência baiana, o portal tem sido acessado por internautas de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e de países como Estados Unidos, Espanha, Inglaterra e Portugal.

A intenção é que esses investimentos sejam reforçados no próximo ano, para que o crescimento seja mantido. "Trabalhamos constantemente para a melhoria do portal e estamos preparando novidades para 2015", adiantou Ana Carolina Casais.

