A TARDE e Codesal lançam cartilha de prevenção a acidentes

Na edição deste domingo, 4, o Jornal A TARDE encarta para os leitores de Salvador uma cartilha informativa de prevenção a acidentes em épocas de chuva. A publicação é fruto de parceria entre o Grupo A TARDE e a Defesa Civil de Salvador (Codesal), firmada pelo diretor-geral da Defesa Civil, Álvaro da Silveira Filho, e o diretor-geral de A TARDE, André Blumberg.

Silveira Filho explica que a cartilha tem função educativa e faz parte das ações realizadas pelo órgão para evitar acidentes, sobretudo no período de chuvas na capital, que vai de abril a julho de cada ano. "Essa é uma parceria de fundamental importância. Com a cartilha, reforçamos a conscientização da comunidade", diz.

Conteúdo

Ilustrada e com linguagem acessível, a cartilha traz informações de como evitar deslizamento em encostas e ainda o que fazer em uma situação de risco. Além disso, traz os números de contato necessários para acionar a prefeitura em caso de emergência.

"Não tirar a vegetação e não escavar as encostas são algumas das orientações essenciais de prevenção contidas na cartilha", conta Silveira Filho. Outro problema apontado por ele é o plantio de bananeiras nestas áreas. "A bananeira acumula muita água. Em épocas de chuva, este tipo de planta é perigosa, porque pode aumentar o risco de deslizamento", explica.

O diretor da Codesal frisa que o número de profissionais do órgão deve aumentar a partir da abertura de concurso público, com ampliação do quadro prevista para janeiro de 2016. Mais 35 profissionais e 16 estagiários vão atuar nas áreas de engenharia, geologia, arquitetura e meteorologia.

"Esse reforço será essencial para melhorar o desempenho do órgão", prevê. A novidade integra o plano de reestruturação da Codesal apresentado recentemente pela prefeitura e que também inclui o uso de sirenes e drones para auxiliar na prevenção de acidentes em áreas de encostas, entre outras ações.

