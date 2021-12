A TARDE discute plano de Selo da Diversidade Étnico-Racial

O Plano de Trabalho 2015/2016 referente ao Selo da Diversidade Étnico-Racial foi apresentado ao Grupo A TARDE, nesta sexta-feira, 22, por representantes da Secretaria Municipal da Reparação (Semur).

A certificação é uma iniciativa que visa reconhecer, publicamente, ações voltadas para a promoção da igualdade racial nas políticas de gestão de pessoas e marketing das organizações públicas e privadas do município de Salvador.

Coordenador de articulação e projetos especiais da diversidade, Leomar Borges conversou com a diretora de Redação, Mariana Carneiro, e o diretor comercial, Edmilson Vaz, sobre orientações básicas que constam no plano e pontuações necessárias para que cada instituição seja certificada.

A entrega do selo, que está na 7ª edição, já contemplou 101 empresas, entre elas o Grupo A TARDE, por destaque em aspectos como a linha editorial. "O selo tem a capacidade de dialogar e fazer com que as organizações busquem estratégias de combate ao racismo institucional e as diversas formas de discriminação", explica Borges.

Ações

Para conceder a certificação, foi levada em conta a abordagem dada pelo jornal centenário a diversos assuntos relacionados à promoção da igualdade racial e ao combate ao racismo.

Segundo a supervisora da Semur, Jaqueline Sobral, é importante que as organizações também desenvolvam ações internas, a exemplo de capacitação de funcionários e planos de ascensão na carreira. "A TARDE é uma empresa de comunicação reconhecida e de grande alcance", lembra.

Jaqueline destaca, ainda, que o caderno especial da Consciência Negra é uma ação importante desenvolvida pelo veículo. "Nós precisamos provocar a reflexão sobre o combate ao racismo e à desigualdade", finaliza.

