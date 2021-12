A TARDE Digital dá acesso aos cinemas para assinantes

A partir de agora, os novos assinantes do A TARDE Digital terão um passe multi-cinemas para assistir a filmes nas melhores salas de Salvador. O novo serviço, pioneiro na Bahia, é uma parceria entre o Grupo A TARDE e o Primepass, aplicativo que oferece a comodidade de acesso ao cinema por um preço fixo mensal. O assinante tem acesso aos cinemas em redes conveniadas, em dia e horário da sua conveniência, e todo conteúdo do A TARDE Digital.

Com desconto para o primeiro mês e um preço inicial de R$ 29,90 mensais, o Primepass oferece a comodidade do acesso ao cinema e ingressos na palma da mão. Para assinar, basta acessar https://beta.primepass.club/atarde/, escolher o plano que melhor se encaixa no seu perfil, realizar o seu cadastro e começar a usufruir.

O serviço tem dois planos: o Duo e o Smart. O primeiro permite aos assinantes do A TARDE Digital acesso a duas sessões por mês, além da possibilidade de poder convidar até dois amigos com descontos de 20% nos ingressos. No plano Smart, o acesso torna-se ilimitado mensalmente, com a possibilidade de convite de até três amigos e a participação no sorteio para pré-estreia exclusiva e combo de pipoca com refrigerante mensal. O passaporte é aceito da rede Cinépolis do Shopping Bela Vista e no Salvador Norte, além do Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha.

Após baixar o aplicativo, com versões para IOS e Android 4.4, o assinante poderá selecionar o filme, a rede e o horário de preferência. No cinema, poderá resgatar o ingresso e escolher o assento. "Essa plataforma traz maior comodidade e aumenta as possibilidades para os amantes de cinema, além de nos livrar das filas e outros aborrecimentos antes do filme. A parceria com o A TARDE é nosso reconhecimento com a Bahia, e o importante circuito de cinemas no País", afirma Ruan Balmaceda, diretor comercial da Primepass.

A plataforma também oferece concierge online exclusivo, tipo de assistente pessoal para realizar reservas e localizar os melhores cinemas. Filmes 3D e Vip podem ser adicionados com descontos por sessão. A assinatura pode ser feita também pelo aplicativo em que informações sobre planos, redes conveniadas e principais filmes em cartaz podem ser encontradas.

"O Grupo A TARDE sempre segue linha da inovação e segue atento aos avanços e novidades do mercado, o que nos permite ser pioneiros em diversas iniciativas que impactam diretamente no cotidiano da nossa audiência e da população baiana em geral. Essa ação é mais um diferencial e ganho para a cidade", festeja a coordenadora de marketing e projetos especiais do Grupo A TARDE, Aline Costa.

