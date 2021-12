A TARDE dá selos para leitor adquirir livros para colorir

Os livros de colorir sempre fizeram parte da infância da maioria das crianças, seja em alguma atividade escolar ou em um momento de distração e lazer. Porém, atualmente, a prática de pintar livros ganhou novos lançamentos das editoras e tem virado uma verdadeira "febre" entre os adultos.

Aproveitando essa tendência, A TARDE estará dando aos leitores a oportunidade de ter os livros para colorir Magia das Flores e Bosque Encantado, publicados pela editora Coquetel. Para adquirir o exemplar de Magia das Flores, basta recortar um selo de desconto que estará impresso na capa da edição da próxima terça-feira.

Com mais R$ 7,90, a troca pelo livro poderá ser feita em postos do Populares A TARDE nos principais shoppings da capital, além do Comércio e sede do jornal (Caminho das Árvores). Já o selo de desconto para adquirir o Bosque Encantado será publicado na edição de 1º de setembro, podendo também ser trocado, com mais R$ 7,90, nos postos.

Benefícios

Além de uma forma de lazer, os livros para colorir são considerados como aliados para combater o estresse, pois a atividade é relaxante e traz benefícios ligados às áreas cerebrais.

"Essa febre se deve ao fato de as pessoas terem encontrado um jeito de exercer a criatividade de forma livre, sem cobranças, prazos ou conhecimento. Ter um momento só seu para ser criativo é como retornar à infância", diz Daniel Stycer, editor do Grupo Coquetel.

Nos livros, os leitores poderão encontrar imagens que remetem à natureza, como folhas, bosques e animais. Os desenhos foram adquiridos da editora estrangeira O'Mara Books. Segundo Emanoel Soares, gerente de Marketing do Grupo A TARDE, para a empresa é uma satisfação brindar os leitores com produtos de qualidade e que promovem o bem-estar.

"A ideia é que o leitor aproveite esse conteúdo como uma forma de distração. Com o ritmo estressante do dia a dia, recuperou-se esse ato antigo de pintar. Espero que as pessoas permaneçam com esse hábito", diz ele.

Soares também ressalta que os leitores devem efetuar a troca o mais breve possível, pois os exemplares são limitados. Os livros estarão disponíveis nos postos até 30 dias após a data de publicação dos selos ou até durarem os estoques.

