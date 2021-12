A TARDE conquista Prêmio Liberdade de Expressão 2015

O Grupo A TARDE recebeu, na noite deste sábado, 26, o Prêmio Liberdade de Expressão 2015. Mariana Carneiro, diretora de Redação de A TARDE, recebeu o prêmio, que destaca o compromisso do periódico baiano de mais de 100 anos com o bom jornalismo.

A solenidade de entrega da honraria foi no Gabinete Português de Leitura, na Praça da Piedade.

Promovida pela Associação Internacional de Escritores e Artistas (Literarte) e Academia de Letras, Música e Artes de Salvador (Almas), a premiação destaca veículos que colaboram com o desenvolvimento cultural da sociedade em geral.

Izabelle Valladares, diretora da Literarte, afirma que "é uma homenagem à mídia que pratica o desenvolvimento da sociedade, que soma com a população".

Ela ainda destacou que "foi utilizado o critério de presença de veracidade ao publicar informações e de que modo essas mídias conseguem fazer a sociedade pensar. Liberdade de expressão não é somente o fato de poder se expressar, mas fazer com que as pessoas reflitam por meio dessas expressões".

No total, seis instituições de comunicação, escolhidos por 18 conselheiros, foram homenageadas com troféus no evento. Foram homenageados também a vice-prefeita de Salvador, Célia Sacramento, a desembargadora Luislinda Valois e o capitão Armando Sever.

Premiação

Isabele Valladares informou que a Literarte tem unidades em 18 países e uma das sedes fica no Rio de Janeiro. Para receber o troféu "Prêmio Liberdade de Expressão 2015" foram escolhidos cinco veículos de imprensa e 10 músicos por sua contribuição para a divulgação da informação e da arte.

Ela explicou que a primeira edição do prêmio foi realizada no ano passado, em Recife (PE). Durante a cerimônia também foram empossados os novos membros da Almas, entidade fundada em 2014 por escritores e poetas baianos.

