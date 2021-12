A TARDE comemora 104 anos de fundação lançando novo portal

Hoje é dia de celebrações para o Grupo A TARDE, que comemora 104 anos de fundação e 20 anos de presença na internet. Para marcar a data, o Portal A TARDE ganhou uma nova roupagem, com versão mais intuitiva na busca pela notícia, maior interatividade nas redes sociais e leveza trazida por um design mais moderno.

Em sua estrutura, o Portal A TARDE conta agora com um núcleo noticioso dividido em três grupos principais: notícias, esportes e entretenimento. No primeiro, o leitor irá encontrar os principais fatos ocorridos na Bahia, no Brasil e no Mundo, com maior destaque para o noticiário local, incluindo fatos sobre economia, política, empregos, educação, tecnologia, ciência e concursos, além do conteúdo de opinião, onde são publicados artigos de colaboradores e veiculadas as contribuições dos leitores à seção “Espaço do Leitor”, publicada também na versão impressa. Os principais colunistas do grupo também poderão ser acompanhados e acessados pelo portal.

No grupo de Esportes, os apaixonados por futebol e torcedores dos times baianos poderão degustar os principais fatos do dia e acompanhar a análise dos jogos. Mas, além do futebol, o conteúdo esportivo apresenta outras modalidades como surfe, boxe, UFC, automobilismo e atletismo, dentre outras. Já entretenimento reúne roteiro cultural local, bastidores da televisão e dos famosos, conteúdo de gastronomia, turismo e cinema, com a programação do Cineinsite, críticas e trailers de filmes.

Segundo a coordenadora de Mídias Digitais de A TARDE, Iloma Sales, são 20 anos de inovações. “Desde a transposição em 1996, com o site A TARDE, passando pelas plataformas móveis (smartphones e tablets), o grupo sempre buscou acompanhar as novidades tecnológicas e atender às solicitações do seu público”. Com formato responsivo – que se ajusta a qualquer tela – o internauta pode acessar o portal de qualquer lugar e a qualquer hora para se manter informado, além de comentar e compartilhar o conteúdo usando o login de sua rede social.

“O novo portal traz uma série de melhorias, aliando a isso o conteúdo de qualidade que sempre foi a marca de A TARDE”, aponta o diretor-geral André Blumberg. O gerente de Marketing Emanuel Soares destaca que A TARDE sempre esteve na vanguarda da comunicação no Nordeste. “Com o portal, criado há 20 anos, fomos um dos primeiros veículos a levar informação para o computador e depois para o celular dos baianos, sempre com credibilidade e foco na cidadania”, afirma.

Negócios

Outra novidade nos 104 anos de fundação de A TARDE é que o caderno de Empregos, veiculado aos domingos, passa a circular com um novo nome: Negócios & Oportunidades. A ideia é reforçar ainda mais a cobertura da área econômica do estado, abordando temas como empreendedorismo, novos negócios, gestão, empresas e tendências do mundo corporativo, dentre outros assuntos, sempre com textos informativos e recheados de serviços para o leitor. Na edição de amanhã, o caderno trará uma matéria sobre o setor de panificação da Bahia. A reportagem traz histórias de empresários da área e dicas de como investir no setor.

