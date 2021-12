O Jornal A TARDE comemorou seus 107 anos na noite da segunda-feira, 21, com uma festa que reuniu convidados na CasaCor Bahia, no Horto Florestal, em Salvador. Brindando um novo momento, o tradicional veículo celebrou reunindo empresários, representantes do mercado publicitário e do poder público.

Os convidados também presenciaram uma exposição inédita, montada a partir do Centro de Documentação (Cedoc) de A TARDE, que reúne significativo acervo de textos e imagens. Em formato pocket, a mostra fotográfica conta a história dos últimos 107 anos da Bahia, através do arquivo digitalizado, composto de galerias, reportagens, entrevistas e edições históricas.

“É um momento que marca a imersão na história do A TARDE, onde resgatamos seus principais pilares e brindamos nesta comemoração um novo momento do grupo. Nosso pensamento agora é focado na integração das nossas plataformas, fortalecendo a rádio, o portal e o jornal, entrelaçados”, disse João de Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE.

“Com isso, entregamos à sociedade uma nova visão, uma nova forma, atual e tecnológica, de fazer comunicação. E a CasaCor é o palco ideal e sinérgico para essas renovações e projetos inovadores, que nos movem ao futuro”, completou o presidente.

A TARDE celebra os 107 anos em noite de festa na CasaCor | Foto: Divulgação/ATarde

*Produção do jornalista Tamyr Mota direto da CasaCor Bahia, pela coluna AnotaBahia

