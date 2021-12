A TARDE celebra 102 anos em boa companhia

Os 102 anos do Grupo A TARDE foram comemorados nesta quarta-feira, 15, com a presença de personalidades da cena política e econômica da Bahia. As visitas aconteceram ao longo do dia e celebraram a trajetória de credibilidade traçada há mais de um século.

O presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), Luciano Muricy, o presidente da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas da Bahia (ADVB), Rubem Passos, o diretor da Central de Outdoor, Roberval Luania, a presidente do Sinapro (Sindicato das Agências de Propaganda), Laura Passos, e Fernando Schmidt, atual presidente do Esporte Clube Bahia, foram alguns dos nomes presentes.

O prefeito ACM Neto e o governador eleito, Rui Costa, foram representados pelo secretário municipal de Comunicação Roberto Messias e pelo jornalista André Curvello, respectivamente.

Fernando Passos, presidente da agência de publicidade Engenhonovo, Antônio Walter Pinheiro e Marcelo Sacramento, diretores do jornal Tribuna da Bahia, também homenagearam o jornal.

"A TARDE sempre foi um jornal de referência, formador de opinião por sua imparcialidade e apartidarismo", disse o diretor-geral André Blumberg, que recebeu os convidados junto com Renato Simões Filho, membro do Conselho de Administração do grupo, e os diretores Edmilson Vaz (Comercial) e Mariana Carneiro (Redação).

"A TARDE é um veículo de importante participação na história da Bahia. Os baianos devem se orgulhar", afirmou Humberto Garrido, presidente da OAS Empreendimentos. O subsecretário de Turismo do estado, Benedito Braga, parabenizou pelo compromisso com a sociedade baiana: "Desejo muito sucesso".

Mensagens destacam isenção e credibilidade

O Grupo A TARDE recebeu várias mensagens de felicitação ao completar 102 anos.

O vereador Gilmar Santiago (PT), líder da oposição na Câmara Municipal, saudou o "jornal centenário sintonizado com as novas ferramentas tecnológicas e com a linguagem jornalística mais atual", descrevendo-o como "sempre atual e com forte presença no dia a dia dos baianos".

"Manter-se entre os veículos de comunicação mais prestigiados da Bahia por 102 anos não é tarefa fácil", afirma o texto enviado pela Cidade da Luz. A Lume Comunicação transmitiu parabéns "a toda a equipe por manter em ação esse importante veículo que alimenta a história da comunicação na Bahia".

Saúde

A diretoria do Hospital da Bahia afirmou que "a comunidade médica reverencia. A TARDE pela responsabilidade e profissionalismo ao tratar os assuntos relacionados à saúde no estado", destacando a credibilidade e a qualidade da informação independente e responsável.

O Shopping Bela Vista parabenizou o jornal "pela sua excepcional atuação na Bahia, sempre levando informações e notícias com credibilidade para a população".

Houve manifestações também da parte de Amine Darzé, gerente de comunicação corporativa e sustentabilidade da Coelba; Grupo B+; jornalista Hellmut Contreiras; Varjão Comunicação Integrada; Texto&Cia; Hospital São Rafael; angiologista Miriam Takayanagi; Agência de Marketing Digital Sigu; otorrinolaringologista Marcos Juncal; advogado Gutemberg Barros; Pet Shop Eu Amo Animais; e Legião da Boa Vontade.

adblock ativo