A TARDE aposta em novas tecnologias

Ao completar 102 anos e antenado com as novas ferramentas digitais, o Grupo A TARDE investe em tecnologia para oferecer ao leitor/internauta um conteúdo qualificado por meio das plataformas web, mobile (formato para o celular) e das redes sociais.



Ao mesmo tempo em que investe em modernização tecnológica, A TARDE preserva a história da Bahia ao oferecer para consulta todas as edições digitalizadas desde sua fundação em 15 de outubro de 1912 (veja texto abaixo).



Este diferencial, que se traduz em múltiplos formatos tecnológicos e em uma apuração qualificada de conteúdo, faz com que as versões digitais de A TARDE sejam referência para quem quer ficar bem informado sobre o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo.



O endereço web (www.atarde.com.br) já é acessado por mais de três milhões de usuários mensalmente, conforme média dos últimos três meses apontada pelo Google Analytics. A versão mobile (atarde.com.br/mobile) é outra plataforma que vem crescendo e ganhando novos formatos e conteúdos.



"O objetivo é estender continuamente aos nossos meios digitais alguns diferenciais que ao longo dos anos construíram a credibilidade do jornal impresso, como seu conteúdo qualificado", explica o diretor-geral André Blumberg.



Colunistas



O Portal A TARDE passou a dispor de um seleto quadro de colunistas e blogueiros formado por nomes de peso, incluindo os que até então eram exclusivos dos leitores do jornal impresso.



"As colunas enriquecem o material local ofertado aos nossos internautas, com conteúdos exclusivos sobre política, economia, esportes, entre outros", destaca Iloma Sales, editora-coordenadora do portal.



Entre os profissionais, o jornalista Levi Vasconcelos, que assina a coluna "Tempo Presente", que traz os bastidores da política baiana; Ronaldo Jacobina, que escreve sobre variedades, antecipando novidades da cena baiana; e Ricardo Feltrin, que traz informações sobre o mundo da televisão.



A mais recente aquisição online é a coluna "Tendências e Mercado", assinada pelo editor de Economia, Geraldo Bastos. Com a ajuda do jornalista, o leitor/internauta acompanha as novidades econômicas e de negócios na Bahia, seguindo a estratégia do Grupo A TARDE de ampliar ainda mais a oferta de conteúdo neste segmento.



Esportes



Os apaixonados por esportes também podem ter acesso às análises feitas pelos jornalistas Luiz Teles e Daniel Dórea, coordenador e editor do Caderno A TARDE Esporte Clube, respectivamente.



Quem gosta de automóveis e de embarcações tem à disposição a coluna "Auto Brasil", assinada pelo jornalista Roberto Nunes, editor do Caderno Classiautos.



Redes sociais



Para incrementar a cobertura, ainda na plataforma digital, A TARDE promove uma interação com o leitor/internauta por meio do WhatsApp (usado para troca de informações, fotos e vídeos entre celulares), por meio do número (71) 9601-0020.



Com o aplicativo, cada leitor vira um "repórter" do jornal, tornando o WhatsApp uma ferramenta participativa para a cobertura em tempo real.



Promoção



Para marcar o aniversário de 102 anos, A TARDE lança uma promoção para assinatura das edições digitais. Até o final deste mês, ela pode ser feita ao custo de R$ 9,90 por mês - redução de cerca de 33%, uma vez que o valor do serviço é de R$ 14,90.



Com a promoção, a assinatura digital anual passa a custar R$ 118,80 - economia de R$ 60. Os interessados podem fazer a assinatura pelo Portal A TARDE ou pelo telefone 3533-0850. A TARDE conta hoje com cerca de oito mil assinaturas digitais.



O gerente de mercado leitor, Luiz Bernardes, destaca que o assinante dispõe de um grande acervo. "Além do jornal diário na versão digital, ele também tem acesso às edições dos últimos dois anos", diz.

