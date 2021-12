A TARDE 108 anos: trajetória do centenário é marcada pela defesa do jornalismo responsável

No dia em que completa 108 anos, A TARDE segue com a luta histórica contra os conteúdos falsos, chamados fake news. Desde a fundação, em 15 de outubro de 1912, o centenário ocupa lugar de referência na missão de informar os baianos com responsabilidade e credibilidade dos fatos.

O jornalista Ernesto Marques, presidente da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), lembra que o posicionamento de A TARDE em momentos importantes da história baiana faz parte da essência combativa das informações falsas.

“As fake news são mentiras contadas através de narrativas sobre determinado fato, pessoa, instituição. E isso não é uma novidade no cotidiano da imprensa. A forma de enfrentar o problema é através do jornalismo que tem uma posição ética. Em momentos importantes da história, A TARDE tem marcado posições de forma firme e correta”, diz.

Memórias

Entre os momentos de posição ética lembrados por Marques, está a resistência de A TARDE à ditadura e pelo retorno da autonomia política do Estado, no primeiro ano da Revolução de 30. Como resultado, o momento foi marcado por perseguições e prisões aos jornalistas baianos. No mesmo período, nasceu a ABI, que luta pela liberdade de imprensa e combate a desinformação e notícias falsas.

Em 2 de fevereiro de 1960, após diversas campanhas realizadas durante a administração de Ranulfo Oliveira, na ocasião presidente da ABI e diretor de A TARDE, a sede própria da instituição foi inaugurada no Centro. O presidente Marques destaca outra posição histórica de A TARDE contra os perigos da desinformação.

“Em 1978, um trabalho de desinformação e circulação de notícias inverídicas tentava encabeçar a necessidade da criação do estado de Santa Cruz, desmembrado a partir dos territórios de Minas Gerais e Bahia. O fato absurdo, proposto por uma PLP [194], foi contestado com veemência por A TARDE, que fez matérias sobre a importância histórica e cultural dos territórios baianos. Por fim, a Bahia não perdeu estes espaços”, diz Marques.

A TARDE distribuído com carro aberto, mesmo sob censura | Foto: Arquivo A TARDE

Importância

O presidente Eduardo Morais de Castro, do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), afirma que A TARDE carrega a marca da credibilidade na divulgação dos fatos históricos de todo o estado.

“É por isso que o acervo do IGHB é composto por todas as edições físicas de A TARDE, desde 1912. ‘Saiu no A TARDE, é verdade’, este é o bordão que segue vivo ao longo destes 108 anos. Estamos falando de um jornal que atravessou o século e continua enfrentando de peito aberto as adversidades. As mídias do grupo, em especial o impresso, validam os fatos da Bahia”, explica Eduardo Morais.

A afirmação do presidente ocorre no momento em que a população aponta o jornalismo profissional como a fonte mais confiável para se informar sobre a eleição, segundo pesquisa da Datafolha, realizada nos dias 5 e 6 de outubro. Segundo a pesquisa, jornais impressos, sites de notícias, programas de rádio e televisão foram apontados como os meios mais confiáveis para obter informações sobre as eleições municipais.

Força da marca

O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, afirma que o momento é de avanço e consolidação da marca e da história do centenário. "Estou presidente do Grupo A TARDE e tenho a honra de participar ativamente desse momento e dessa mudança. O grupo busca rejuvenescimento e evolução. Apesar de todos os desafios, temos uma capacidade muito grande para encarar todos os obstáculos de frente", afirma João de Mello Leitão, presidente de A TARDE.

Ele destaca que a fase atual é de ampliação da relevância dos conteúdos e de seu aprofundamento, com reforço a aspectos analíticos e à participação de colaboradores de renome nas edições do impresso e também no Portal A TARDE e na rádio A TARDE FM. "Hoje a tecnologia é uma aliada a esse desafio e vem sendo parceira inclusive para combater, como luta prioritária, as fake news, diariamente e com base na credibilidade do grupo e no nosso legado de 108 anos".

Para ele, o momento atual de A TARDE tem como pilares o fomento à educação e ao empreendedorismo, o apoio ao empresário e em especial à busca de conteúdo de relevância para a audiência, com integração e potencialização de conteúdos nas diversas plataformas. "Trabalhamos o rejuvenescimento da marca e uma nova roupagem para ultrapassar e continuar a formatação e o entendimento desse novo momento que está se configurando para todo o mundo. O grupo segue motivado e acreditando que a força de sua marca, credibilidade e 108 anos de história fazem, mais do que nunca, a diferença", analisa.

O presidente destaca, ainda, o papel de registro histórico por meio do acervo de arquivos do Centro de Documentação de A TARDE (Cedoc). "Temos documentada a história de Salvador e de praticamente todos os municípios do estado da Bahia, esse grande legado cujo pontapé foi dado pelo fundador Ernesto Simões Filho", aponta. João Leitão fez, ainda, um agradecimento especial a todos os funcionários do grupo, que são os responsáveis pela continuidade da empresa, seu momento atual e seu futuro. "Hoje o dia é dedicado a eles, os funcionários que participam ativamente da construção e da superação diária dos nossos desafios. Fica aqui meu agradecimento nessa data tão importante", diz.

A diretora da Faculdade de Comunicação (Facom) da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Suzana Barbosa, reforça o papel de A TARDE enquanto capital simbólico e fonte de investigação da veracidade das informações do estado. “Como marca centenária, A TARDE tem uma posição da qual não pode abrir mão. É posição de honra no fazer jornalismo. E toda uma comunidade, criada ao longo deste período, tem na marca uma relação de confiança que poucos jornais conseguem alcançar. E todos estes fatores evidenciam a necessidade da constante busca pela atualização da prática do jornalismo diário”, afirma.

O diretor-executivo da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Ricardo Pedreira, destaca que poucos jornais podem comemorar essa marca de 108 anos. “Essa longa trajetória demonstra a credibilidade do jornal e seu compromisso com Salvador, a Bahia e o Nordeste. Com A TARDE, comemoramos o papel essencial do jornalismo na sociedade e a importância da liberdade de imprensa, sobretudo nesses tempos de tanta notícia falsa. O bom jornalismo saúda o aniversário de A TARDE”. conclui.

