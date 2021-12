A TARDE 108 anos: profissionalismo é arma contra fake news

Parlamentares baianos acreditam que o jornalismo profissional é um dos instrumentos mais importantes para o combate das notícias falsas em um ambiente de debate público contaminado e de tentativas sistemáticas de gerar desinformação para obter dividendos políticos ou prejudicar negócios e reputações para obter lucro.

Em meio a uma crise global de saúde pública provocada por uma pandemia e passando por um cenário eleitoral de forte atuação nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem, o uso indiscriminado de fake news se dissemina em uma grande velocidade, sendo combatido diariamente pelas matérias publicadas e de arquivo do jornalismo profissional, principalmente na hora de confirmar se o conteúdo recebido procede.

Combate

No front do combate às fake news e ao processo de desinformação no país, o senador do PSD e presidente da Comissão das Fake News do Congresso Nacional, Angelo Coronel (PSD), define como fundamental o papel do Jornal A TARDE no auxílio das atividades desenvolvidas pela comissão.

“Eu considero o jornal A TARDE como um dos grandes patrimônios do Estado da Bahia e do Nordeste. É um jornal secular, formador de opinião. Veículos dessa natureza têm que ser preservados, porque são responsáveis diretos pelo combate à desinformação, ao mau jornalismo, e o Jornal A TARDE sempre esteve com a verdade sendo o carro-chefe de suas notícias e editoriais”, destacou Coronel.

A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga o uso de Fake News, a deputada federal Lídice da Mata (PSB), classifica a prática do jornalismo profissional como “uma das principais saída para o combate à desinformação”.

A relatora da CPMI das Fake News acredita que os “meios de comunicação de massa têm” ou “precisam ter o compromisso com a verdade”, diante de um cenário onde “falsos veículos buscam adotar formatos parecidos com a estrutura de uma notícia para desinformar o seu público”.

Apego à democracia

O coordenador da bancada de deputados federais e senadores da Bahia, o deputado federal Marcelo Nilo (PSB), ressalta a vocação de A TARDE em defender a democracia e os interesses da Bahia.

“Nos momentos bons e difíceis da vida política em nosso estado, o jornal esteve ao lado da verdade. Na era das Fake News é difícil encontrar jornais, sites de notícia imparciais, e o jornal A TARDE fala a verdade doa a quem doer”, asseverou o deputado. A deputada Alice Portugal (PCdoB), vice-líder da Minoria na Câmara, elogia a atuação do jornalismo profissional promovido pelo Grupo A TARDE.

“O jornal é uma fonte certa na busca por informações verdadeira e no combate às notícias falsas, às mentiras que são disseminadas por meio das redes”.

