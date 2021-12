A TARDE 108 anos: jornal popular Massa! celebra seus 10 anos

Há dez anos, o MASSA!, jornal popular do centenário Grupo A TARDE, vem cumprindo o que se propôs a fazer desde a sua fundação, em 18 de outubro de 2010, que é levar informação de qualidade aos quatros cantos da Bahia e incentivar na população o hábito da leitura. Em seu décimo aniversário, o popular mais vendido do estado tem orgulho de dizer que sempre esteve ao lado dos baianos nos momentos mais felizes, mas também nos mais difíceis, ouvindo e dando espaço e voz àqueles que mais precisam.

A autônoma Cátia Adorno, 35 anos, é uma leitora assídua do MASSA! e diz que não abre mão de ficar bem informada. “Foi através do MASSA! que passei a ler mais. Não tenho muito tempo para assistir jornal na televisão, então, com o MASSA! fica mais fácil de ficar sabendo das informações, das notícias e, até, sobre entretenimento”, explicou.

O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, lembra que o MASSA! é um título que nasceu como estratégia de combate à concorrência, conquistando no entanto um papel de maior relevância ao levar muito mais que informação às comunidades. “O jornal chega onde os poderes públicos não chegam, temos além da obrigação e responsabilidade em levar conteúdo informativo e noticioso, uma outra que é transmitir através de nossos jornalistas a voz e as demandas das comunidades aos poderes públicos. Por isso enxergamos o MASSA! como instrumento de inclusão social”, afirma.

A fase atual é de amplificar essa voz com o lançamento do portal e integração de conteúdos do jornal com todas as plataformas digitais. “O Grupo tem um orgulho muito grande do MASSA!, líder em venda avulsa, o mais vendido nas bancas de Salvador e Região Metropolitana", aponta.

No MASSA! desde o início, o diagramador Moisés Júnior confessa que fazer um jornal popular voltado para um público específico é sempre um grande desafio, mas, acima de tudo, muito gratificante. Para ele, saber que seu trabalho tem sido reconhecido pelos leitores é motivo de alegria. "Há 10 anos fui escolhido para participar deste projeto inovador e diferenciado do Grupo A TARDE, podendo assim contribuir para a criação de um novo produto destinado às classes C e D. A formatação gráfica, pensada para este público, foi para mim um grande desafio pois temos que apresentar as matérias e fotos sempre buscando um impacto visual que facilite a leitura e leve aos nossos leitores muita informação compactada. Esse esforço tem sido uma grande satisfação, pois ganhamos o reconhecimento desse público", afirma.

Há dois anos coordenando os profissionais do MASSA!, Kenna Martins não esconde o orgulho de fazer parte da equipe responsável por manter o povo baiano sempre por dentro das notícias. “São dez anos fazendo parte do dia a dia dos baianos, levando informação com qualidade, ética e respeito. E tenho imensa satisfação em fazer parte dessa história, com uma equipe formada por profissionais de excelência”, diz. Atualmente, o MASSA! está presente em 29 municípios, além de Salvador.

