'A Paixão de Cristo' estreia na orla do Rio Vermelho

O espetáculo A Paixão de Cristo estreou nesta quarta-feira, 23, na praça Caramuru, na nova orla do Rio Vermelho. Quase 2 mil pessoas compareceram para prestigiar o primeiro dia da encenação, com direito a vista para o mar.

Efeitos especiais garantem momentos de emoção a quem assiste à peça, montada especialmente durante a Semana Santa para narrar a trajetória de Jesus Cristo, do nascimento à morte.

"A apresentação é uma ótima iniciativa, pois muitas pessoas têm, agora, a oportunidade de conhecer a história", disse a produtora de eventos Rebeca Seixas, 30, que estava com a família.

Com direção-geral de Paulo Dourado, a montagem é, para ele, uma forma de fazer as pessoas entenderem a Bíblia e trazer o teatro para a vida delas. "A história de Jesus é contemporânea, e os valores da sociedade está baseado em seus ensinamentos", relatou.

Na estreia, a encenação atraiu um público de idade variada, e até as crianças ouviam atentamente tudo o que se passava no palco. "Estava ansiosa para vir e fiquei com uma ótima sensação ao ouvir a história de Jesus", contou a estudante Lidiane Santana, 14.

Algumas cenas foram narradas pela personagem Maria, e mesmo quem estava nas últimas cadeiras não teve dificuldade para ouvir as falas. "A produção está de parabéns, inclusive a sonoplastia", disse a pedagoga Fátima Solidade, 42 anos, que assitia ao espetáculo pela primeira vez.



Preparação

Os ensaios começaram há um mês e meio, e foram diários. Segundo a assessoria de Paulo Dourado, grande parte do elenco já havia participado nos anos anteriores, por isso o tempo para preparação foi curto.

No grupo, o ator global Agnaldo Lopes. Ao todo, são 50 artistas, além de 25 crianças e 30 técnicos - entre cenógrafos, produtores, coreógrafos, contrarregras, técnicos de luz, som e efeitos especiais.

Encenado pelo sexto ano consecutivo em Salvador, o espetáculo fica em cartaz até o dia 27, de quinta-feira a domingo, às 18h30. A entrada é gratuita.

Encenação garante momento de emoção (Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE)

