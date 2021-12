"A greve seria um caos", diz secretário de Transporte

Após mais uma rodada de negociações entre rodoviários e empresas realizada nesta segunda-feira, 18, o secretário de Urbanismo e Transporte de Salvador, Fábio Mota, acredita que não haverá mais a greve da categoria programada para esta quarta, 20.

Em entrevista à TV Record na manhã desta terça, 19, Mota ressaltou que o prefeito ACM Neto recebeu os representantes dos trabalhadores e fez um apelo pelo cancelamento da greve.

"A cidade passa por um momento muito difícil por causa das chuvas. A paralisação já é ruim, em uma situação como essa seria um caos", enfatizou.

Na reunião desta segunda, realizada na Superintendência Regional do Trabalho, Emprego e Renda (SRTE), foi proposto 10% de reajuste salarial, 10% no tíquete-alimentação com redução da contrapartida paga pelos trabalhadores de 20% para 12%, ganho real de 1,5% ao ano, readmissão dos profissionais demitidos nas manifestações após o Carnaval e implantação da Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

Além disto, foi discutida a contratação de mulheres para a área operacional das empresas e avanço na gratificação de Carnaval.

A proposta foi votada durante assembleia da categoria realizada na manhã desta terça, no Ginásio de Esportes do Sindicato dos Bancários, no Centro, quando a maioria dos cerca de 200 participantes aprovou. Entretanto, outra reunião acontece no mesmo local, às 15h, e deve contar com um número maior de trabalhadores.

Além das duas assembleias deliberativas, a categoria também vai aguardar pelo resultado da reunião do Sindicato das Empresas dos Transportes de Passageiros (Setps), que foi remarcada para a tarde desta terça

Caso a greve seja confirmada, a prefeitura deve colocar em prática um plano de ação com o sistema complementar nas principais vias e o percentual mínimo dos coletivos disposto na lei, equivalente a 300 ônibus rodando.

"(Em caso de greve), a multa estabelecida é de 350 mil para cada consórcio, por cada 24 horas de interrupção do serviço. Esta é uma forma de pressionar a retomada de serviços que nós consideramos essenciais", afirma o secretário.

Reivindicações

Inicialmente, a categoria reivindicava reajuste de 20%, tíquete-alimentação de R$ 20, plano médico e odontológico pagos integralmente pelos patrões, cesta básica no valor de R$ 300, participação nos lucros e resultados, adicional de insalubridade e fim da dupla função para motoristas de micro-ônibus.

adblock ativo