A força das mulheres na construção de Salvador

Catariana Paraguaçu, Maria Quitéria, Joana Angélica, Maria Felipa, Zeferina, Luiza Mahim. Sem essas mulheres, a história de Salvador e da Bahia talvez não fossem as mesmas. Todas elas lutaram por seus interesses e ajudaram na construção da história da capital baiana, que completa 459 anos neste sábado, 29 de março. Mas nem todas as mulheres que ajudaram na construção de Salvador ganharam destaque na historiografia. Muitas sequer aparecem nos livros.

Desde a fundação da cidade, a participação feminina sempre foi ativa. Colaboravam, principalmente, as mulheres do povo, conforme explica a pesquisadora associada ao Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (NEIM) e doutoranda em história pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Iole Vanin. “A história de Salvador foi feita por mulheres do dia a dia, do cotidiano, índias, brancas, negras, escravas, ricas, pobres. Até mesmo as estrangeiras, como é o caso das tutoras responsáveis pela educação de meninas ricas. Eram mulheres comuns que se articularam e criaram estratégias para fazer valer seus interesses”.

Um desses momentos ocorreu no século XVII, quando as prostitutas que atuavam na cidade fizeram uma petição para a Câmara de Vereação da época pedindo o fim de um imposto que taxava a atividade delas. As mulheres também estiveram presentes em movimentos populares como o Motim da Carne Sem Osso, Farinha Sem Caroço - em 1858, contra a carestia de alimentos na cidade - e na Cemiterada, em 1836, quando uma multidão destruiu parte do cemitério do Campo Santo, em protesto contra a suspensão de enterros em irmandades e igrejas.

A Revolta das Recolhidas, no século XIX, é outro episódio que marca a atuação feminina no cotidiano da cidade. Meninas pobres e órfãs, entregues para criação na Santa Casa de Misericórdia se rebelam contra uma nova ordem religiosa à qual passaram a ser submetidas. “Elas se rebelaram em resposta as represálias que sofreram. Enviaram cartas ao provedor narrando os maus-tratos que recebiam. Chegou um momento em que a população se inflou contra a ordem religiosa, mas o processo de revolta foi abafado”, conta a historiadora.

Mesmo com essas atuações, é difícil identificar o nome de alguma das mulheres que participaram desses eventos. Essa dificuldade é explicada pela historiadora Iole Vanin: “Isso se deve a uma falha na construção do conhecimento histórico. O olhar sempre foi androcêntrico, voltado para ações do sujeito masculino. Por isso essa dificuldade em identificar mais nomes de mulheres atuantes para a construção e desenvolvimento da cidade. Apesar dos avanços, ainda há um grande lapso”, afirma.

Ainda de acordo com a historiadora, “as personagens que existem conseguiram destaque pela atuação dentro do contexto urbano em que estavam inseridas. Mas isso não significa que foram as únicas. Não é que não existiram figuras femininas que se destacaram. Elas apenas não foram estudadas ainda”, complementa a historiadora.

Muitas personagens se perderam porque não foram estudadas e os vestígios de suas existências desapareceram com o tempo, defende Iole Vanin. “Existiam mulheres que tomavam conta de engenho depois da morte do marido, que assumiam comércios...”, destaca.

Negras na história - A atuação das mulheres negras também foi ignorada durante muito tempo. “É como se elas não fizessem parte da construção da cidade. Foram mulheres que lutaram e não aparecem como sujeitos sociais. Sempre fizeram suas revoluções cotidianas desde a senzala, nos quilombos, nas favelas. É a construção de seu território a partir da lógica que não é da classe dominante”, afirma a socióloga e secretária municipal da reparação, Antônia Garcia.

Ela destaca a atuação das mulheres de terreiros, que “construíram outra lógica não capitalista para a cidade, num processo que combina sagrado e moradia”, afirma. Uma mulher de força lembrada por Antônia Garcia é Eugênia Ana dos Santos, a Mãe Aninha. “Esta é uma mulher de força extraordinária. Com todas as adversidades conseguiu ter visibilidade. Usou o terreiro para esconder gente perseguida pela polícia”, ressalta.



Mãe Aninha, yalorixá do Ilê Axé Opô Afonjá, hoje comandado por mãe Stella de Oxossi, lutou pela manutenção das tradições religiosas africanas. Com este ideal, foi ao palácio do Catete conversar com o então presidente Getúlio Vargas para pedir liberdade de credo.

As mulheres negras também tiveram participação importante na libertação de escravos, conforme ressalta a socióloga Vilma Reis, coordenadora do programa Ceafro - Educação e profissionalização para igualdade racial e de gênero. “A compra da alforria se dá com a organização das irmandades. A forma possível de comprar a liberdade era com o esforço das pessoas que depositavam cada centavo numa caixa”, diz.

As mulheres por trás da fundação dessas irmandades, em sua maioria, ganhavam a vida como quituteiras e reservavam parte dos ganhos para compra de alforrias. Também estavam ligadas ao candomblé.

